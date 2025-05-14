وزارة العمل تمد فترة التقديم على الوظائف القيادية لمدة شهر.. إليك الرابط

وظائف وزارة العمل.. قرر وزير العمل محمد جبران، مد فترة التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية داخل وزارة العمل ومديرياتها، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار خطة الدولة لاختيار الكفاءات المؤهلة لقيادة الجهاز الإداري.

تفاصيل التقديم على الوظائف القيادية بـ وزارة العمل

أكد الوزير في بيان حصل الموجز على نسخة منه، أن إعلان الوظائف القيادية الجديد في وزارة العمل متاح الآن على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=mcih+VWHivBtp2Qshdaa0g==

وأوضح الوزير أن مد فترة التقديم لمدة شهر يأتي استكمالًا للإعلان رقم 1 لسنة 2025، بهدف إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الكفاءات المؤهلة والمهارات الإدارية المتميزة.

وزير العمل

موعد ومكان التقديم على وظائف وزارة العمل

صرّحت نورا حافظ، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن التقديم على وظائف وزارة العمل يبدأ من الأربعاء 14 مايو 2025 ولمدة شهر، ويتم تسليم الطلبات باليد فقط إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية – حي الوزارات، وذلك يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.

وشددت على أن الطلبات التي تُرسل بالبريد أو تصل قبل النشر أو بعد المدة المحددة لن تُقبل، وذلك لضمان الشفافية وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

تطوير قدرات العاملين بوزارة العمل

في سياق موازٍ، تواصل وزارة العمل تنفيذ خطة تطوير الأداء المؤسسي وتنمية المهارات المهنية للعاملين، من خلال تنظيم حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة خلال الأسبوع الثاني من مايو، في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2025، تحت إشراف الإدارة العامة لتنمية المواهب.

البرامج التدريبية

وقالت غادة إبراهيم، مدير عام إدارة تنمية المواهب، إن البرامج التدريبية لهذا الأسبوع تشمل، مهارات إعداد وكتابة التقارير، تأهيل القيادات الإدارية، برنامج العروض التقديمية المتقدمة (Advanced PowerPoint).

ويتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع مدربين معتمدين وخبراء متخصصين لضمان أعلى مستويات الاستفادة العملية والتطبيقية.

وزارة العمل: الاستثمار في العنصر البشري أولوية

أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة مستمرة في دعم وتطوير قدرات العاملين بجميع قطاعاتها ومديرياتها، إيمانًا بأن العنصر البشري هو المحور الأساسي لنجاح منظومة العمل الحكومي، وتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى الدولة المصرية لتنفيذها.

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