عاجل.. إطلاق المرصد التنسيقي لسوق العمل بالتعاون مع "GIZ مصر"

المرصد التنسيقي لسوق العمل.. نظمت وزارة العمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ - مصر فعالية خاصة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن مأسسة المراصد الإقليمية ودمجها رسميًا تحت مظلة المرصد التنسيقي لسوق العمل الذي أصبح جزءًا من الهيكل المؤسسي للوزارة ويأتي هذا الإعلان عقب صدور قرار وزاري ينظم عمل هذه المراصد ويمهد الطريق نحو تعميم التجربة وربطها بالمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل بما يدعم القرارات المستندة إلى البيانات الفعلية، وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه.

وزير العمل ووفد الوكالة الألمانية

إطلاق المرصد التنسيقي لسوق العمل

شهد إطلاق المرصد التنسيقي لسوق العمل، حضور وزير العمل محمد جبران ونائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر أنيت كلاين إلى جانب عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين وممثلي الوزارات والمنظمات الدولية الأمر الذي يعكس أهمية الحدث على الصعيدين المحلي والدولي ويؤكد اهتمام مختلف الأطراف بتطوير سوق العمل المصري وفق أسس علمية ومؤسسية.

دعوة لتكامل الجهود والاستفادة من مخرجات المرصد

في كلمته خلال الفعالية دعا الوزير محمد جبران جميع الشركاء من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى دمج مخرجات المرصد التنسيقي في استراتيجياتهم وخططهم خاصة في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل وتحسين الإنتاجية .

كما أكد التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ وتطوير عمل المرصد بشكل مستمر بما يواكب تغيرات سوق العمل ويسهم في بناء سوق عمل أكثر مرونة وتنظيمًا وشمولًا مشددًا على أهمية التعاون والعمل بروح الفريق لإنجاح هذه المبادرة الواعدة

تاريخ التعاون وبداية تأسيس المراصد

أوضح البيان الصادر عن الوزارة أن فكرة المراصد الإقليمية بدأت في عام 2014 ضمن مشروع دعم التشغيل الذي تنفذه الوكالة الألمانية GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقد أسفر هذا التعاون عن تأسيس خمسة مراصد في مناطق مختلفة وهي السادس من أكتوبر والسادات والإسكندرية وأسوان والعاشر من رمضان واعتمد المشروع على نموذج تشاركي يجمع بين ممثلي الوزارات المعنية وجمعيات المستثمرين وقطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية.

إطلاق المرصد التنسيقي لسوق العمل

دور المراصد في دعم السياسات وربط التعليم بسوق العمل

تهدف المراصد الإقليمية إلى جمع وتحليل بيانات سوق العمل على مستوى المحافظات وتوفيرها لصانعي القرار لدعم سياسات التعليم الفني والتدريب المهني المبنية على الأدلة كما تسعى إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي بالإضافة إلى تقديم بيانات دقيقة تسهم في متابعة مؤشرات الأداء الخاصة برؤية مصر 2030.

مساهمات عملية وقاعدة بيانات محدثة

أشار البيان إلى أن المراصد قامت خلال السنوات الماضية بإصدار العديد من الدراسات والتقارير التي ساهمت في تحديث قاعدة بيانات المنشآت الصناعية ما يعكس الأثر العملي لهذه المراصد في تطوير أدوات التخطيط والتوجيه المهني وتمثل عملية دمج هذه المراصد تحت مظلة المرصد التنسيقي خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين التخطيط القومي والمحلي ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

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