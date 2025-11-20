موعد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025

مع اقتراب نهاية العام، ترتفع معدلات البحث حول موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بالدولة والمعلمين، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن الجدول الرسمي للصرف والمتأخرات، إضافة إلى أماكن الحصول على المستحقات والحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة. في هذا التقرير يعرض الموجز التفاصيل كاملة.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 اعتبارًا من 24 نوفمبر لجميع العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية. وتمتد عملية الصرف لعدة أيام لضمان عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم.

وتتضمن الأيام المخصصة لصرف الرواتب الأساسية خلال نوفمبر ما يلي:

بدء الصرف من 24 نوفمبر.

استمرار الصرف أيام 25 و26 و27 نوفمبر.

استكمال عمليات الصرف يوم 30 نوفمبر.

أما المتأخرات المالية فتُصرف خلال ثلاثة أيام هي:

6 و9 و10 نوفمبر، وذلك للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم في المواعيد الأساسية.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

بحسب الجدول الذي أعلنته وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات ديسمبر 2025 يوم 24 ديسمبر، ويستمر الصرف على مدار عدة أيام لضمان سهولة الوصول للمستحقات:

أيام الصرف الرئيسية: 24 و25 و28 و29 و30 ديسمبر.

المتأخرات تُصرف في 8 و9 و10 ديسمبر.

وتؤكد الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة على ماكينات الصرف الآلي بمجرد حلول موعد الإتاحة لكل جهة، مع التنبيه المستمر بعدم التكدس حرصًا على سلامة المواطنين.

الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بعد الزيادة

بدأت الحكومة في يوليو الماضي تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وتختلف القيم المالية للحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية، حيث جرى رفع رواتب الموظفين تدريجيًا بما يتناسب مع مسؤوليات كل فئة، مما يعزز من الاستقرار الوظيفي ويعطي دفعة قوية للعاملين في القطاع الحكومي.

أماكن صرف المرتبات في المحافظات

وفرت وزارة المالية عددًا كبيرًا من المنافذ لتسهيل صرف المرتبات دون زحام، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك الحكومية والخاصة.

التابعة للبنوك الحكومية والخاصة. 4600 مكتب بريد منتشرة في جميع المحافظات.

منتشرة في جميع المحافظات. ماكينات فوري المعتمدة لصرف الرواتب.

لصرف الرواتب. المحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة.

وتؤكد الوزارة أن جميع هذه القنوات تعمل على مدار اليوم، بحيث يمكن للموظف الحصول على راتبه في أي وقت من دون التقيد بوقت محدد أو الحاجة للتزاحم.

التعليمات الرسمية والتنبيهات للموظفين

تشدد وزارة المالية في بياناتها على أهمية التزام الموظفين بمواعيد الصرف المعلنة، مع تجنب التزاحم أمام ماكينات الـATM، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة فور بدء موعد الصرف الرسمي لكل جهة إدارية على المنظومة المالية الإلكترونية.

كما تؤكد الوزارة استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان وصول المرتبات والمتأخرات في مواعيدها دون تأخير، بما يسهّل إجراءات الصرف ويحافظ على التنظيم.

يمثل الإعلان عن مواعيد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025 خطوة مهمة لضمان وضوح المعلومات وسهولة حصول العاملين على مستحقاتهم. كما تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور لتمنح الموظفين دعماً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بينما تعمل قنوات الصرف المتعددة على تنظيم العملية وتخفيف الازدحام في مختلف المحافظات.