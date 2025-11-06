موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

ارتفاع البحث عن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025

مع اقتراب نهاية الشهر، تصدّر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 مؤشرات البحث على جوجل، حيث ينتظر ملايين الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص إعلان وزارة المالية عن المواعيد الرسمية لصرف الرواتب،

ويأتي ذلك في ظل حرص الحكومة على انتظام عملية الصرف وتخفيف الضغط المالي على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وزارة المالية تُعلن موعد الصرف الرسمي

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، على أن تمتد عمليات الصرف حتى يوم الخميس 28 نوفمبر، لتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وضمان انسيابية حركة الصرف.

كما أوضحت الوزارة أن متأخرات مرتبات أكتوبر سيتم صرفها خلال أيام 6 و9 و10 نوفمبر، لتسوية أي فروقات مالية أو علاوات مستحقة للعاملين في الجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن جميع المخصصات المالية ستكون متاحة إلكترونيًا قبل الموعد المحدد، ما يتيح للعاملين سحب رواتبهم بسهولة من البنوك أو ماكينات الـATM في جميع المحافظات.

أماكن صرف المرتبات في نوفمبر 2025

أتاحت وزارة المالية عدة قنوات للحصول على المرتبات لتيسير الإجراءات ومنع الزحام، وتشمل:

فروع البنوك المصرية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. الهيئة القومية للبريد المصري .

. ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

كما أكدت الوزارة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات السحب للحفاظ على سلامة المواطنين.

الحد الأدنى للأجور في نوفمبر 2025

في إطار خطة الدولة لتحسين دخول العاملين، أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بـ هيكل الأجور الجديد الذي يراعي الزيادات المرتبطة بمعدلات التضخم. وجاء الحد الأدنى للأجور كالتالي:

الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه .

. الدرجة العالية: 11,800 جنيه .

. مدير عام: 10,300 جنيه .

. الدرجة الأولى: 9,800 جنيه .

. الدرجة الثانية: 8,500 جنيه .

. الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه .

. الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه .

. الدرجتان الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه.

وتهدف هذه الزيادات إلى دعم القوة الشرائية للموظفين وتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار.

الجدول الزمني لصرف مرتبات نوفمبر 2025

حرصًا على تنظيم عملية الصرف، أعلنت وزارة المالية الجدول التفصيلي التالي:

الاثنين 24 نوفمبر 2025

صرف مرتبات وزارات: التموين، القوى العاملة، الإسكان، التضامن الاجتماعي، النقل، ومجلس النواب، إلى جانب الهيئات المستقلة كالجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

صرف مرتبات وزارات: التعليم العالي، العدل، الكهرباء، التخطيط، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، وهيئات مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

من 26 إلى 28 نوفمبر 2025

تُستكمل عمليات الصرف لباقي الجهات التي لم تصرف رواتبها في المواعيد السابقة.

التحول الرقمي في صرف المرتبات

تعمل وزارة المالية على توسيع نظام الصرف الإلكتروني الموحد، الذي يربط قواعد بيانات الموظفين ببنك مركزي موحد، ما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

كما يجري التعاون مع البنوك لزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي بالمناطق الريفية والنائية، وتوفير خدمات مالية رقمية تسهل عملية السحب دون عناء.

نصائح وتوجيهات للمواطنين

وجهت وزارة المالية العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف في الأيام الأولى للصرف، موضحة أن الأموال تبقى متاحة في الحسابات البنكية طوال فترة الصرف.

كما شددت على أهمية مراجعة البيانات البنكية قبل الصرف لتجنب أي تأخير في التحويلات، مؤكدة إمكانية تقديم الشكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة في حال وجود أي مشكلة.

تأثير صرف المرتبات على الأسواق

من المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية انتعاشًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر، بالتزامن مع صرف المرتبات، ما ينعكس على حركة البيع والشراء، خصوصًا في السلع الغذائية والملابس.

ويُنتظر أن يساهم انتظام صرف الأجور في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين السيولة داخل السوق المصري قبل نهاية عام 2025.