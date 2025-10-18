مرتبات شهر أكتوبر 2025..جدول الزيادات الجديدة ومواعيد الصرف رسميًا من وزارة المالية

تشهد مرتبات شهر أكتوبر 2025 اهتمامًا واسعًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد إعلان وزارة المالية عن تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومساندة محدودي الدخل ، ويرصد الموجز التفاصيل.



تفاصيل زيادة المرتبات الجديدة 2025

أكدت وزارة المالية أن الزيادة التي بدأ تطبيقها منذ مرتبات يوليو الماضي تشمل جميع الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الممتازة، بقيم تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا.

ويهدف القرار إلى رفع مستوى الدخول وتحسين القدرة الشرائية للموظفين في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية الراهنة.

وفيما يلي جدول الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين بالدولة

الممتازة 12,200 جنيه الراتب بعد الزيادة 13,800 جنيه

العالية 10,200 جنيه الراتب بعد الزيادة 11,800 جنيه

مدير عام 8,700 جنيه الراتب بعد الزيادة 10,300 جنيه

الأولى 8,200 جنيه الراتب بعد الزيادة 9,800 جنيه

الثانية 7,200 جنيه الراتب بعد الزيادة 8,500 جنيه

الثالثة (تخصصية) 6,700 جنيه الراتب بعد الزيادة 8,000 جنيه

الرابعة 6,200 جنيه الراتب بعد الزيادة 7,300 جنيه

الخامسة والسادسة 6,000 جنيها الراتب بعد الزيادة 7,100 جنيه

علاوات وحوافز إضافية للعاملين في أكتوبر 2025

وأعلنت الوزارة أن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15%، على ألا تقل أي من العلاوتين عن 150 جنيهًا شهريًا.

كما أُقر حافز شهري إضافي مقطوع لجميع الموظفين يتراوح بين 600 و700 جنيه، دعمًا لزيادة الدخل وتحسين القدرة الشرائية.



مخصصات الأجور في الموازنة العامة 2025/2026

أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2025/2026، بزيادة قدرها 18.1% عن العام المالي السابق.

وأشار إلى أن الزيادات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع العاملين في قطاعات التعليم، والصحة، والإدارة المحلية.

كما تتضمن الموازنة اعتمادات مالية لتعيين كوادر جديدة في الوزارات الخدمية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين بيئة العمل.



موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة بدءًا من يوم الأربعاء 23 أكتوبر وحتى الاثنين 28 أكتوبر، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر عبر ماكينات الصراف الآلي في جميع المحافظات.



خطة الدولة لربط الأجور بالإنتاج وتحسين المعيشة

تعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية لتحقيق العدالة وتحفيز الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

ومن المقرر أن يستفيد من الزيادات الجديدة أكثر من 7 ملايين موظف حكومي، في خطوة تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

تؤكد مرتبات شهر أكتوبر 2025 استمرار توجه الدولة نحو تحسين الدخل ومواجهة أعباء المعيشة، مع الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة حماية اقتصادية شاملة، وتأتي هذه الزيادات امتدادًا للجهود الحكومية في دعم المواطن المصري ومواكبة تطورات الأسعار عالميًا ومحليًا.

