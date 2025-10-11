جدول مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أكتوبر 2025

تزداد عمليات البحث في هذا التوقيت عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، خاصة من قبل موظفي الدولة والمعلمين، لمعرفة التوقيت المحدد لصرف المرتبات .

وأعلنت وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف مرتبات العاملين بالدولة، والذي يبدأ من يوم 23 أكتوبر ويستمر حتى 29 أكتوبر 2025 ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



مواعيد صرف المرتبات حسب الوزارات

23 أكتوبر 2025: يتم صرف المرتبات للعاملين في وزارات ومؤسسات مثل: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

26 أكتوبر 2025: يتم صرف المرتبات للعاملين في وزارات مثل: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، المحكمة الدستورية العليا، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات.

27 – 29 أكتوبر 2025: يتم صرف المرتبات للموظفين الذين لم يتمكنوا من صرفها في المواعيد المحددة.

الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادات

الدرجة الممتازة: 12,200 – 13,800 جنيه

الدرجة العالية: 10,200 – 11,800 جنيه

درجة مدير عام: 8,700 – 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: 8,200 – 9,800 جنيه

الدرجة الثانية: 7,200 – 8,500 جنيه

الدرجة الثالثة «التخصصية»: 6,700 – 8,000 جنيه

الدرجة الرابعة: 6,200 – 7,300 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 6,000 – 7,100 جنيه

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 6,000 – 7,100 جنيه

أماكن صرف المرتبات

حددت وزارة المالية أماكن صرف المرتبات عبر:

فروع البريد المصري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ماكينات الصرف الآلي ATM.

اقرأ أيضًا:

بالزيادة الجديدة.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة وأماكن الصرف



تفاصيل موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 ونصائح وزارة المالية لتجنب الزحام

