مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للمعلمين.. التفاصيل الكاملة والزيادة الجديدة

تزداد عمليات البحث مؤخرًا حول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للمعلمين، خاصة مع اقتراب موعد صرف الرواتب رسميًا من قبل وزارة المالية، وسط ترقب من العاملين بقطاع التعليم لمعرفة تفاصيل الصرف والزيادات الجديدة المنتظرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للمعلمين

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 لجميع العاملين في الدولة، ومن بينهم المعلمون، حيث تبدأ عمليات الصرف يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 وتستمر حتى الاثنين 27 أكتوبر 2025.

ويتم توزيع مواعيد الصرف على عدة أيام لتفادي الزحام وضمان سهولة السحب من ماكينات الصراف الآلي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتخفيف الضغط على البنوك وتحقيق الانسيابية في صرف المرتبات.

مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية

إلى جانب صرف المرتبات، حددت وزارة المالية أيام 7 و8 و12 أكتوبر 2025 لصرف المتأخرات المالية والمستحقات الإضافية للعاملين بالدولة، حرصًا على انتظام صرف مستحقات جميع الموظفين دون تأخير.

موعد صرف الزيادة الجديدة في حافز المعلمين 2025

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتبارًا من نوفمبر 2025 في صرف الزيادة الجديدة للمعلمين، والمتمثلة في حافز تدريس شهري بقيمة 1000 جنيه، والذي سيستمر حتى نهاية العام الدراسي 2025 – 2026.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن صرف الحافز يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم المعلمين وتحفيزهم على تطوير الأداء داخل المدارس، مشيرًا إلى أن الحافز يشمل المعلمين في القطاعين العام والخاص دون استثناء.

اهتمام حكومي برفع كفاءة الكوادر التعليمية

شدد وزير التعليم على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين البيئة التعليمية وتوفير الدعم المادي والمعنوي للمعلمين، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تطوير العملية التعليمية وتحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري.

