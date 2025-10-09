مديرية كفر الشيخ تحظر استخدام العقاب البدني في المدارس

أصدرت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تعليمات صارمة بشأن استخدام العقاب البدني داخل المدارس، مؤكدة إحالة أي معلم يثبت حيازته أو استخدامه "عصا أو خرطوم" أو أي أدوات مشابهة أثناء اليوم الدراسي إلى الشئون القانونية، إلى جانب مدير المدرسة كمسئول مباشر عن السماح بوجود هذه الأدوات، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكدت المديرية على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، والتشديد على عدم السماح مطلقًا باستخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي ضد الطلاب والطالبات.

وزير التربية والتعليم يشدد على الانضباط والمتابعة

شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة متابعة نسب الحضور والتقييمات والواجبات الدراسية، وعدم منح أي طالب درجات دون الالتزام بالحضور الفعلي.

كما أصدر تعليمات لجميع المدارس لتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم، لضمان تحقيق بيئة تعليمية منظمة وملتزمة.

وأوضح الوزير أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز في المعلمين، مع السماح بالتعاقد مع معلمي الحصة واستعانة المعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم.

تحديد مواعيد امتحانات أكتوبر 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أكتوبر 2025 ستُعقد في جميع المحافظات خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 30 أكتوبر، وفق الخطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

وأكدت الوزارة أن إعداد جداول الامتحانات سيكون من اختصاص المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، مع عدم وضع جدول مركزي موحد على مستوى الجمهورية، على أن يتولى موجهو المواد إعداد أسئلة الامتحانات لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم بين جميع المدارس.

التزام كامل بالتقييمات وأعمال السنة

شدد الوزير على ضرورة الالتزام التام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة داخل المدارس، بما يعزز الانضباط وجودة العملية التعليمية، ويضمن تحقيق مستوى تعليمي متوازن وعادل لجميع الطلاب.

