تلميذ يعتدى علي معلمة بالإسكندرية يؤدي لإصابتها.. التفاصيل كاملة

تعرضت معلمة بمدرسة نجيب الكيلاني الابتدائية غرب الإسكندرية للتعدي بالسب والضرب من تلميذ بالصف الخامس داخل المدرسة، مما تسبب في إصابتها وإجهاض حملها الذي لم يتجاوز عدة أيام.

تفاصيل الواقعة

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل بدأت الحادثة عندما دخلت المعلمة في مشادة مع التلميذ بسبب المذاكرة، حيث أطلق الأخير ألفاظًا نابية ثم اعتدى عليها بالضرب على منطقة البطن، ما أدى إلى سقوط الجنين، تم نقل المعلمة فورًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إخطار إدارة المدرسة واستدعاء أولياء أمر التلميذ.

رد إدارة المدرسة

ونفى العربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ما تم تداوله على موقع فيسبوك بشأن ادعاءات تعرض طالبة بالصف الخامس الابتدائي في مدرسة نجيب الكيلاني الابتدائية للسب والضرب من قبل معلمتها لمادة اللغة العربية، ما أدى – بحسب المنشورات – إلى إسقاط حملها في الشهر الثاني.

وأكد أبو زيد أن المديرية لم تتلق أي بلاغ رسمي عن هذه الواقعة من أي جهة، سواء من إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية أو من أولياء الأمور أو الجهات الأمنية.

وأشار إلى أن المديرية تتعامل بجدية مع أي شكاوى أو حوادث تمس العملية التعليمية أو العاملين بها، وتقوم بالتحقيق فيها فورًا عبر الجهات المختصة. وأضاف أن هذه الأخبار المغلوطة تثير البلبلة بين أولياء الأمور وتشوه صورة المدارس والمعلمين بدون دليل.

وأوضح أن مدرسة نجيب الكيلاني تعمل بشكل طبيعي ولم يتم تسجيل أي بلاغ من هذا النوع، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع إدارة المتابعة والأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات في حال ثبوت نشر أخبار كاذبة.

وشدد على ضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات، مؤكدًا أن الوزارة توفر قنوات رسمية للتواصل والاستفسار عن أي واقعة، وأن تداول الشائعات دون التحقق يُعد سلوكًا غير مسؤول يضر بالمنظومة التعليمية.

ودعا أولياء الأمور والمواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ومديرياتها، لتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة والحفاظ على استقرار المدارس وسمعة العاملين بها.

