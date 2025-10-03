مأساة غيط العنب بالإسكندرية..مصرع أم وابنتها وإصابة الجدة في انهيار عقار قديم

ارتفاع حصيلة الضحايا ، شهدت منطقة غيط العنب غرب الإسكندرية حادثًا مأساويًا بعد انهيار عقار قديم مكون من طابقين، أسفر عن وفاة الطفلة جنى رضا (15 عامًا) في موقع الحادث، ثم لحقت بها والدتها هبة الشعشاعي (37 عامًا) داخل المستشفى متأثرة بإصابتها بنزيف داخلي وكسور خطيرة.

وما زالت الجدة السيدة محمد علي (67 عامًا) تخضع للعلاج بمستشفى جمال حمادة إثر إصابتها بكسور متعددة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

تفاصيل العقار المنهار

وبحسب المعاينة الأولية، فإن العقار المنهار مقام على مساحة نحو 60 مترًا مربعًا، ويتكون من طابق أرضي وآخر علوي يعتمد على الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وقد انهار الطابق العلوي بالكامل فوق الأرضي، رغم صدور قرار ترميم سابق للعقار عام 2016.

وداع مؤلم للضحايا

شيّع أهالي المنطقة جثمان الأم وابنتها عقب صلاة العصر من مسجد بشاير الخير إلى مقابر العامود بمنطقة كرموز، وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهالي الذين تجمعوا لتقديم واجب العزاء.

قرارات النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بندب لجنة هندسية لمعاينة العقار وبيان أسباب الانهيار، كما طالبت بالتحفظ على ملف العقار في حي غرب واستدعاء المسؤولين لسماع أقوالهم.

كما صرّحت النيابة بدفن الجثتين، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، إلى جانب الاستماع لأقوال المصابة فور تحسن حالتها الصحية.

