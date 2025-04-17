مصـ ـرع طالب ثانوي دهـ ـسًا تحت عجلات القطار في دمنهور

في صباح اليوم الاثنين، الموافق 3 مارس 2025، وقع حادث دهس مأساوي في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وحيث كان الطالب "فتحي محمود جمعة"، الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، في طريقه إلى مدرسته بعد انتهاء يومه الدراسي، وعندما حاول عبور مزلقان كوبري دمنهور العلوي، فوجئ الطالب بقدوم قطار سريع قادم من الإسكندرية ومتجه إلى القاهرة، مما أدى إلى صدمه ودهسه تحت عجلاته.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

ولم يستطع القطار التوقف في الوقت المناسب، مما أسفر عن وفاة الطالب في الحال بسبب الإصابات البالغة التي تعرض لها، وقد سارع شهود العيان إلى الاتصال بسيارات الإسعاف، التي وصلت إلى المكان بعد دقائق من وقوع الحادث.

إجراءات الشرطة والتحقيقات:

بعد الحادث، تلقت أجهزة الأمن في دمنهور بلاغًا عن الحادث، فتوجهت على الفور فرق الأمن وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل جثمان الطالب إلى ثلاجة الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت إشراف النيابة العامة ،وبدأت النيابة تحقيقاتها في الواقعة لتحديد الأسباب الدقيقة وراء الحادث ،كما تم تحرير محضر بالحادث، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تقصير في الحادث.

موقف المجتمع المحلي:

أثار الحادث موجة من الحزن والغضب بين أهالي المدينة، وأشار كثيرون إلى أن المزلقانات في العديد من مناطق الجمهورية لا تحتوي على وسائل أمان كافية، مما يزيد من مخاطر حوادث القطارات ،وطالب أهالي الطالب الضحية بتوفير المزيد من الإجراءات الأمنية على المزلقانات وتكثيف حملات التوعية للحد من الحوادث المتكررة.

كما لاقت الحادثة تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث التي تودي بحياة الأبرياء، وأكدوا على أهمية توفير بيئة آمنة لعبور المشاة.

ويعتبر هذا الحادث تذكيرًا مأساويًا بضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان سلامة المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد حركة مرور عالية للقطارات، وتستدعي الواقعة تعزيز رقابة أفضل على المزلقانات، مع ضمان سلامة المشاة من الحوادث المميتة.

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