تأجيل محاكمة مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية أول حياتي ياما

بدأت الأزمة عندما تقدم الملحن حسن دنيا بدعوى قضائية ضد مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت، يتهمهما فيها بالاستيلاء على لحن أغنيته "أول حياتي ياما" واستخدامه دون إذنه في أغنية جديدة بعنوان "أنا قلبي عايز صرخة" ،وأكد أن ما حدث يعد خرقًا واضحًا لقانون حماية الملكية الفكرية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

قرار المحكمة

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 4 فبراير 2025، بعد تغيب الفنانين عن الجلسات السابقة، ويأتي التأجيل في إطار إتاحة الفرصة لكلا الطرفين لتقديم المستندات والاستعداد الكامل للدفاع.

موقف حسن دنيا

أكد الملحن حسن دنيا عبر محاميه أنه لن يتنازل عن الدعوى، مشيرًا إلى أن هناك تقريرًا فنيًا أثبت التشابه بين اللحنين بنسبة كبيرة، وأوضح أن هذه القضية لا تتعلق بحقوقه فقط، بل تمس حقوق كل الملحنين والمبدعين الذين يعانون من تكرار حالات سرقة الألحان.

غياب التصريحات من المطربين

حتى الآن، لم يُصدر أي من المطربين مسلم أو نور التوت بيانًا رسميًا حول القضية، ما أثار استغراب جمهورهم وبعض النقاد، خاصة مع تصاعد الجدل الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تداولت تفاصيل القضية بشكل واسع.

تزايد قضايا حقوق الملكية في الوسط الفني

تعكس هذه القضية واحدة من العديد من القضايا التي ظهرت مؤخرًا في الساحة الفنية، وسط مطالبات بفرض رقابة أقوى على المحتوى الغنائي، وحماية حقوق أصحاب الأعمال الأصلية، في ظل الانتشار الكبير لأغاني المهرجانات عبر الإنترنت دون توثيق أو ضوابط واضحة.

تطورات منتظرة في فبراير المقبل

من المتوقع أن تكون الجلسة القادمة في فبراير حاسمة، خاصة إذا حضر المطربان وقدما دفوعهما. ويتابع عدد كبير من المهتمين بالمجال الفني القضية، على أمل أن تسهم في ترسيخ مبدأ احترام الحقوق الفكرية، وضبط المشهد الموسيقي المصري بشكل عام.

ردود فعل الجمهور على منصات التواصل

أثارت قضية سرقة اللحن جدلاً واسعًا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد للملحن حسن دنيا باعتباره صاحب الحق الأصلي، وبين من دافع عن مطربي المهرجانات مطالبًا بعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيقات القضائية، وشهدت المنصات تداولًا واسعًا لمقاطع الأغنيتين للمقارنة بين اللحنين، بينما دعا البعض إلى ضرورة وضع قوانين أكثر صرامة تلزم كل فنان بتوثيق أعماله وضمان حقوق الآخرين، خاصة في ظل الانتشار السريع للأغاني الشعبية عبر الإنترنت بدون رقابة فنية أو قانونية.

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