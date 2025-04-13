بحكم من محكمة الأسرة.. عودة رنا سماحة وطفلها إلى منزلهما

المحكمة تُقر بأحقية الفنانة في منزل الحضانة بعد 3 أشهر من الانفصال..في خطوة قانونية جديدة، حصلت الفنانة رنا سماحة على حكم قضائي من محكمة الأسرة يؤكد أحقية إقامتها وطفلها في منزلهما باعتباره منزل الحضانة، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على انفصالها عن زوجها السابق ووالد طفلها، الملحن سامر أبو طالب، ويكشف الموجز تفاصيل القضية.



شاركت رنا سماحة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور التي تجمعها بطفلها من حديقة منزلهما، احتفالاً بعودة الاستقرار إلى حياتها الأسرية.

"الهونولولو".. عمل غنائي جديد في الطريق

على الصعيد الفني، تستعد رنا سماحة لطرح أحدث أغانيها بعنوان "الهونولولو"، والتي من المقرر إصدارها قريبًا، وتعمل رنا حاليًا على تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب في مدينة دبي، في تعاون فني جديد مع المخرج اللبناني فادي الحداد وفهد الزاهد، أصحاب شركة الإنتاج Life Stylez Studios.

وتعد "الهونولولو" ثالث عمل يجمع رنا سماحة بهذه الشركة، في إطار تعاون مستمر يعكس النجاح الفني المشترك بينهما، خاصة بعد ما حققته أعمالهما السابقة من نسب مشاهدة عالية وتفاعل جماهيري واسع.

آخر أعمال رنا سماحة.."البركة" و"عاملة عبيطة"

وكانت آخر إصدارات رنا الغنائية خلال شهر رمضان الماضي بأغنية "البركة"، التي تم تقديمها على طريقة الفيديو كليب وطرحت عبر منصة يوتيوب، الأغنية من كلمات محمد نبيل، ألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي حمادة عصمت، وقد حازت على إشادة من جمهورها ومحبيها في الوطن العربي.

كما أطلقت مؤخرًا أغنية "عاملة عبيطة" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، وهي من ألحان سامر أبو طالب، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع خليل وشندي، وإخراج حسام مجدي، وقد لاقت الأغنية صدى واسعًا بفضل طابعها المختلف وكلماتها الجريئة.

رنا سماحة بين الأمومة والفن

تُعد عودة رنا سماحة إلى منزلها مع طفلها انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا، يعيد لها حقها كأم في توفير بيئة مستقرة لطفلها، خاصة في ظل استمرارها في الحفاظ على نجاحها الفني، ويعكس الحكم الأخير قدرة رنا على تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، مما يجعلها نموذجًا للمرأة الطموحة التي لا تستسلم للظروف.

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