أعلنت الفنانة رنا سماحة منذ قليل عن انفصالها رسمياً عن زوجها، الملحن سامر أبو طالب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، حيث كتبت:"اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسميًا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرًا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

تفاصيل انفصال رنا سماحة عن زوجها الملحن سامر أبو طالب

ويرصد موقع الموجز القصة الكاملة لانفصال رنا سماحة عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، قبل هذا الإعلان الرسمي من الفنانة رنا سماحة، كانت قد تداولت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصال الفنانة رنا سماحة عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، وذلك بعدما قاما بحذف صورهما التي جمعتهما سويا من حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا، ولكنها اختارت عدم نفي أو تأكيد تلك الأنباء في البداية، واكتفت بكتابة منشور من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" كتبت فيه: "بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أي تعليق للسادة الصحفيين، أنتم على راسي، لكن ليس لدي تعليق ولا سيكون لدي، شكرًا لاهتمامكم".

سبب انفصال رنا سماحة عن زوجها الملحن سامر أبو طالب

وفي وقت سابق، انفصلت رنا سماحة عن سامر أبو طالب، لكن عادت علاقتهما بشكل سريع عقب شهرين من الانفصال، وخلال ظهورها في بودكاست "المتزوجين"، قالت أن سبب انفصالها كان تراكمات متعددة خلال عامهما الأول من الزواج، بسبب اكتشاف كل منهما عيوبًا ومميزات في الآخر، وهذا أدى لحدوث صدمات بينهما، وأكدت أن هذا النوع من الاكتشافات بين الزوجين أمر طبيعي في بداية الزواج، وأن المشاكل التي نتجت عن هذه الاكتشافات هي التي تسببت في انفصالهما بالرغم من العودة المؤقتة، اتفقا في النهاية على الانفصال، معتبرين أن هذا هو القرار الأنسب لهما.

آخر أعمال رنا سماحة

وطرحت المطربة رنا سماحة، مؤخرًا، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "عاملة عبيطة" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية

اقرأ أيضًا:

تطورات الحالة الصحية للفنانة رنا سماحة

رنا سماحة تعبر عن سعادتها بنجاح مسرحية ”العيال فهمت”

