وفاة سجين داخل قسم شرطة بالقاهرة والداخلية تكشف التفاصيل وتنفي شبهة التعذيب

الداخلية توضح.. وفاة السجين جاءت بعد مشاجرات ووعكة صحية.. أثارت وفاة سجين داخل أحد أقسام الشرطة التابعة لمديرية أمن القاهرة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولت بعض الصفحات أنباءً عن تعرضه للتعذيب، ما تسبب في وفاته، و وزارة الداخلية سارعت إلى إصدار بيان رسمي توضح فيه الملابسات الحقيقية للحادث، لتنفي تلك المزاعم وتكشف تفاصيل ما جرى داخل قسم الشرطة، ويرصد الموجز تفاصيل البيان.

بداية الواقعة.. اتهام بالاتجار بالمخدرات

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن السجين المتوفى كان محتجزًا على ذمة قضية تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، وتم حبسه بقرار من النيابة العامة، وبتاريخ 12 أبريل 2025، شهدت زنزانته حالة من التوتر الشديد بعدما دخل في نوبة هياج مفاجئة، حيث قام بالاعتداء على عدد من زملائه النزلاء، ما أدى إلى نشوب مشاجرة جماعية داخل غرفة الحجز.

نقله إلى غرفة أخرى وتصاعد الأحداث

في محاولة للسيطرة على الموقف، تم نقل السجين إلى غرفة حجز أخرى، إلا أن الأحداث تصاعدت مجددًا بعد وقوع اشتباك بينه وبين نزيل آخر داخل الغرفة الجديدة، ووفقًا لما أفادت به وزارة الداخلية، فقد تم احتواء الموقف سريعًا من قِبل القوات الأمنية داخل القسم.

تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى

لاحقًا، شعر السجين بحالة من الإعياء والتعب الشديد، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن محاولات إنقاذه لم تُجد نفعًا، حيث وافته المنية داخل المستشفى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق فورًا.

الداخلية تنفي شبهة التعذيب

وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، أنه لا صحة مطلقًا لما يتم تداوله بشأن تعرض السجين لأي نوع من أنواع التعذيب خلال فترة احتجازه، مشيرة إلى أن الوفاة جاءت نتيجة لأحداث مشاجرة أعقبها تدهور صحي مفاجئ، وليس لأي أسباب أخرى.

التحقيقات مستمرة والرأي العام ينتظر الحقيقة الكاملة

تخضع الواقعة الآن لتحقيقات من جانب النيابة العامة، التي ستعمل على فحص جميع ملابسات الحادث، والاستماع إلى شهادات النزلاء وفحص التقارير الطبية، لكشف الحقيقة الكاملة حول ما حدث داخل قسم الشرطة.

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