بالاسماء .. إصابة 15 عاملاً زراعياً في حادث انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب 15 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرفة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بمدخل الطريق الصحراوى القاهرة - الإسكندرية أمام الكيلو 71 إتجاه أبو المطامير بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين إلى مستشفي أبو العام لتلقي العلاج اللازم ، ويعرض الموجز اسماء المصابين وعددهم .

حادث إنقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية أمام مدخل قرية العشر ألاف التابعة لذات المركز، بالقرب من مدخل الطريق الصحراوي، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية أثناء ذهابهم للعمل بإحدي المزراع بالطريق الصحراوي.

إصابة 15 عاملًا زراعيًا

أسفر الحادث عن إصابة 15 عاملًا زراعيًا وتم نقلهم إلى مستشفي أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث دفعت هيئة الإسعاف بعدد 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفي.

اسماء المصابين بحادث انقلاب سيارة بالصحراوى

المصابين هم كل من: أحمد خميس سعيد حاتم، 18 عاما، إشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات و جروح متفرقه بالجسم، محمد أحمد محمد علي، 24 عاما، إشتباه كسر بالعمود الفقرى و كدمات متفرقه بالجسم، أحمد محمد شعيشع، 25 عاما، إشتباه نزيف بالمخ وإشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، سالم فرج محمد، 41 عاما، إشتباه نزيف بالمخ.

إصابة 15 عاملاً زراعياً في حادث انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

اسماء المصابين اليوم بحادث الكيلو 71

كما أصيب ممدوح عبد الله عبد الفتاح، 36 عاما، إشتباه كسر بالساق والذراع الأيمن، رمضان سعيد عبده، 41 عاما، جرح بفروة الرأس، رفعت رفيق رمضان، 27 عاما، كدمة شديدة بالصدر وجروح متفرقة بالجسم، فارس أشرف غريب، 16 عاما، جرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، محمد رمضان إسماعيل، 45 عاما، إشتباه كسر باليد اليسرى و جروح متفرقة بالوجه، محمد السيد أحمد عابدين، 22 عاما، إشتباه ما بعد الإرتجاج و إشتباه كسر بالعمود الفقرى.

اسماء المصابين بحادث البحيرة

وأصيب حسنى حسنين علوانى، 35 عاما، إشتباه كسر بالحوض، عيد ربيع عيد، 27 عاما، إشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات متفرقة، محمد ياسر حمادة، 27 عاما، إشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم، أحمد شيعيشع محمد، 27 عاما، كسر بالفقرة الرابعة والخامسة واشتباه نزيف بالمخ، محمد عبد الجليل حميدة، 16 عاما، كدمة بالحاجب الأيمن، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير،

وجار تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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