siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

حوادث ومحاكم

حادث مروع في أكتوبر ينتهي بالقبض على نجل فنان شهير

الفنان محسن منصور
الفنان محسن منصور

في واقعة صادمة هزّت مدينة 6 أكتوبر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحمد محسن منصور، نجل الفنان المعروف محسن منصور، بعد تورطه في حادث دهس أودى بحياة شاب. ويرصد الموجز تفاصيل الواقعة.

بلاغ عاجل واستجابة أمنية سريعة

لا يفوتك

بعد موافقتها على الزواج من هشام عاشور.. من هي الفنانة نوران ماجد؟

في عيد ميلاده.. يحيى الفخراني وقصة حب جمعته بلميس جابر على المسرح


بدأت تفاصيل الحادث عندما تلقّت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بوقوع حادث سير في أحد شوارع أكتوبر. وعلى الفور، انتقلت قوة من أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ للتحقق من ملابساته.

تحقيقات أولية تكشف هوية المتهم


بمجرد وصولهم، تبيّن لرجال الأمن أن السيارة المتسببة في الحادث يقودها أحمد محسن منصور، نجل الفنان محسن منصور، حيث أدى اصطدامه بالشاب إلى وفاته في الحال. تم القبض على المتهم، كما جرى التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة.

بدء الإجراءات القانونية


تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا :

محسن منصور لـ الموجز سعيد بردود الأفعال علي الدشاش وأنتظرونى في رمضان 2025

عرض فيلم توم كروز الجديد في مهرجان كان السينمائي 2025

 

لا يفوتك

مجدي الهواري يثير الجدل برسالة غامضة: لا تعادي الجمهور

العثور على حقيبتي تلميذين انتهت رحلتهما بالغرق في أسيوط

بسبب معاكسة صديقته.. تعدي 3 أجانب علي عاطل بالقاهرة
تم نسخ الرابط