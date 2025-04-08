حادث مروع في أكتوبر ينتهي بالقبض على نجل فنان شهير

في واقعة صادمة هزّت مدينة 6 أكتوبر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحمد محسن منصور، نجل الفنان المعروف محسن منصور، بعد تورطه في حادث دهس أودى بحياة شاب. ويرصد الموجز تفاصيل الواقعة.

بلاغ عاجل واستجابة أمنية سريعة



بدأت تفاصيل الحادث عندما تلقّت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بوقوع حادث سير في أحد شوارع أكتوبر. وعلى الفور، انتقلت قوة من أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ للتحقق من ملابساته.

تحقيقات أولية تكشف هوية المتهم



بمجرد وصولهم، تبيّن لرجال الأمن أن السيارة المتسببة في الحادث يقودها أحمد محسن منصور، نجل الفنان محسن منصور، حيث أدى اصطدامه بالشاب إلى وفاته في الحال. تم القبض على المتهم، كما جرى التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة.

بدء الإجراءات القانونية



تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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