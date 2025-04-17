تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق لحين ورود تقرير الصحة النفسية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مقتل نجل سفير سابق، لحين ورود تقرير الصحة النفسية والعقلية لأحد المتهمين الرئيسيين، وجاء القرار في جلسة شهدت حضورًا أمنيًا مكثفًا، وسط اهتمام واسع من الرأي العام نظرًا لطبيعة القضية وحساسية الأطراف المرتبطة بها.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تفاصيل الجلسة والقرار القضائي:

انعقدت الجلسة في مجمع محاكم التجمع الخامس، حيث مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة، وطلبت النيابة العامة استكمال أوراق القضية، مع تقديم تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بشأن المتهم الرئيسي، والذي يخضع حاليًا للفحص للتأكد من مدى سلامته العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 12 مايو 2025، على أن يتم إرفاق تقرير الطب النفسي بشكل رسمي قبل هذا الموعد، لحسم مسألة المسؤولية الجنائية عن الجريمة.

خلفية الواقعة:

تعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير الماضي، حين تم العثور على جثمان الشاب (أ.م)، نجل سفير مصري سابق، داخل شقته في حي الزمالك، وقد تبين من التحقيقات الأولية أنه تعرض للاعتداء باستخدام أداة حادة أودت بحياته، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على اثنين من أصدقائه المقربين بعد تتبع كاميرات المراقبة وشهادات الجيران.

طلب الدفاع وإجراءات المحكمة:

طالب دفاع المتهم الأول بعرض موكله على لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإجراء تقييم شامل لحالته، مؤكدًا أن موكله كان يعاني من اضطرابات سلوكية خلال الفترة التي سبقت الحادث، ومن جانبها، أكدت المحكمة التزامها بقراراتها السابقة بشأن سير التحقيقات، مشددة على أهمية احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.

رد فعل أسرة المجني عليه:

أعربت أسرة المجني عليه عن استيائها الشديد من تأجيل القضية، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري لكنها عبّرت عن قلقها من محاولات استغلال التقرير النفسي للتخفيف من مسؤولية الجناة، وناشد أفراد الأسرة، خلال تصريحاتهم عقب الجلسة، بسرعة البت في القضية وتحقيق العدالة الكاملة، مؤكدين أن الفقيد كان شابًا ناجحًا ومستقرًا ولا يستحق هذه النهاية المأساوية.

اقرأ أيضا : حب ممنوع ينتهي بمأساة.. فتاة تقفز من شرفة منزلها بأوسيم

جريمة تهز سوهاج.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خالها بسبب فيديوهات "تيك توك"