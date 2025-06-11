لمبة في القطار تُشعل غضب السوشيال ميديا.. والمتهم: كنت بهزر

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة المثيرة للجدل التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شاب يقوم بخلع لمبة إنارة من سقف إحدى عربات القطار الروسي الجديد أثناء سيره.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

الفيديو الصادم: عبث على قضبان الدولة

الفيديو الذي لا تتجاوز مدته نصف دقيقة، انتشر بسرعة على منصات السوشيال ميديا، وأظهر شابًا يقف على أحد مقاعد القطار ويقوم بفك لمبة الإضاءة المعلقة في سقف العربة، وسط تعليقات ضاحكة من مرافقين له.

الفعل أثار موجة استياء واسعة بين المواطنين الذين طالبوا بمحاسبته، مؤكدين أن هذه الأفعال تشوه صورة المرافق العامة وتكلف الدولة أموالًا طائلة في الصيانة.

الداخلية تتحرك: "مزاح لا يُبرر التخريب"

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية أنها تمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب – مقيم بمحافظة المنوفية – وكان يستقل القطار برفقة أصدقائه.

وبمواجهته، أقر الطالب بأنه ارتكب الواقعة على سبيل "المزاح" دون قصد الإضرار، إلا أن ذلك لم يمنع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لما يمثله الفعل من تخريب لممتلكات عامة.

رد هيئة السكة الحديد: "المزاح لا يعفي من العقاب"

من جانبها، أدانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الواقعة، مشيرة إلى أن "أي عبث أو تخريب في مكونات القطارات هو إضرار مباشر بأموال الدولة والمواطن، وسيتحمل الفاعل كافة التكاليف الخاصة بالإصلاح".

وأكدت الهيئة أنه تم تحرير محضر رسمي، وأن الواقعة لن تمر دون محاسبة، خاصة أن القطار الروسي يُعد من العربات الجديدة التي تم ضمها مؤخرًا ضمن خطة تطوير السكك الحديدية.

رواد التواصل: سلوكيات تحتاج إلى مراجعة

الواقعة فجّرت موجة نقاش عبر مواقع التواصل، حيث طالب الكثيرون بتشديد العقوبة على كل من يعبث بممتلكات الدولة.

وكتب أحد المستخدمين: "إزاي واحد يفكر إنه يهزر بإنه يبوظ لمبة في القطار؟!"، بينما غرّد آخر: "مشكلتنا مش في الإمكانيات.. في السلوكيات اللي محتاجة رقابة وتربية من الأول".

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