النيابة تُخلي سبيل طبيب قوص في واقعة فيديو الإهمال..والوزارة تتابع عن كثب

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، مساء اليوم، إخلاء سبيل طبيب مستشفى قوص المركزي على ذمة التحقيقات، في واقعة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر ما اعتبره البعض مشاهد إهمال طبي داخل غرفة الطوارئ بالمستشفى.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تفاصيل الواقعة

الواقعة تعود إلى انتشار مقطع مصور يظهر تعامل الطاقم الطبي مع أحد المرضى بطريقة أثارت موجة من الغضب الشعبي، وسط مطالبات بالتحقيق الفوري في ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

التحقيقات تكشف الملابسات

باشرت النيابة العامة التحقيقات فور انتشار الفيديو، واستدعت الطبيب وعددًا من أفراد الطاقم الطبي لسماع أقوالهم، وأفادت مصادر أن الطبيب قدم مستندات وتقارير طبية تثبت اتخاذه الإجراءات اللازمة مع الحالة موضوع الفيديو، نافيًا وجود أي إهمال متعمد.

ردود فعل متباينة

أثارت الواقعة حالة من الانقسام في الرأي العام؛ فبينما طالب البعض بتوقيع عقوبات مشددة على كل من يثبت تقصيره داخل المنظومة الصحية، دافع آخرون عن الفريق الطبي، مشيرين إلى الضغوط التي يعاني منها القطاع الصحي، خاصة في المستشفيات الحكومية.

موقف وزارة الصحة ونقابة الأطباء

من جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها تتابع التحقيقات عن كثب، مشددة على أن الوزارة لا تتهاون مع أي وقائع إهمال تمس حياة المرضى، وفي الوقت ذاته تحرص على حماية حقوق الأطقم الطبية وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة، كما أصدرت نقابة الأطباء بيانًا أعربت فيه عن ثقتها في إجراءات النيابة، مؤكدة دعمها للطبيب لحين ثبوت وجود خطأ مهني جسيم، داعية إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام المسبقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تؤدي إلى تشويه السمعة دون تحقق.

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