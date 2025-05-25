العثور على جـ ـثة حفيد نوال الدجوي يثير تساؤلات.. هل انتحر أم قُتل؟

تحقيقات مكثفة لكشف الملابسات الجنائية وخلافات أسرية تطفو على السطح

تشهد محافظة الجيزة حالة من الغموض والجدل، بعد العثور على جثة حفيد الدكتورة نوال الدجوي، إحدى أبرز الشخصيات الأكاديمية ورئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل شقته، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة التي ما زالت تفاصيلها قيد التحقيق، ويرصد الموجز التفاصيل.

التحريات الأولية: طلق ناري غامض

وفقاً لمصادر أمنية، فإن المعاينة الأولية للجثة كشفت عن وجود إصابة بطلق ناري، وسط تضارب الأنباء حول ما إذا كان الشاب قد أطلق النار على نفسه أم تعرّض لجريمة قتل، مباحث الجيزة تُجري حالياً تحريات دقيقة لتحديد طبيعة الواقعة، خاصة في ظل عدم وضوح ملابسات الحادث بشكل قاطع حتى الآن.

نيابة أكتوبر تفتح ملف النزاع الأسري

الحادث يأتي في ظل تحقيقات موسعة تجريها نيابة أكتوبر، بشأن اتهامات متبادلة بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، فقد استمعت النيابة لأقوال عمرو شريف الدجوي، أحد الأحفاد، الذي تقدم ببلاغ يتهم ابنتي عمته الراحلة منى الدجوي بالاستيلاء على ثروة الجدة. في المقابل، تم اتهامه أيضاً من قبل نفس الطرف بسرقة ممتلكات الجدة.

صفقات مشبوهة لبيع قصور بمليارات

مفاجأة أخرى كشفت عنها التحقيقات، تتعلق ببيع 6 قصور مملوكة لنوال الدجوي بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون جنيه، في حين تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 2 مليار جنيه، وأكد دفاع الأحفاد الذكور، أن العقود التي تم بها البيع مزورة، مشيرين إلى أنه تم تحريرها جميعاً في يوم واحد، وأنه تم استخدام بصمة الجدة بدلاً من توقيعها المعتاد، مما أثار الشكوك حول صحتها القانونية.

فيديو مثير للجدل يعيد فتح باب التساؤلات

على صعيد متصل، ضبطت جهات التحقيق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر عددًا من الأشخاص وهم يغادرون فيلا الدجوي حاملين حقائب كبيرة، وأوضح محامي الأحفاد الذكور أن هؤلاء تابعون للحفيدتين المبلغتين في واقعة السرقة، مشيراً إلى أن الحقائب كانت مليئة بالأموال. وتم إرسال الفيديو إلى وزارة الداخلية لفحصه وتحليل محتواه وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه.

جهود أمنية ومطالب بكشف الحقيقة

مع استمرار التحقيقات الجنائية، يطالب الرأي العام بسرعة الكشف عن ملابسات وفاة حفيد الدجوي، في ظل تشابك الأحداث بين شبهة جنائية ونزاع مالي عائلي متفاقم، وتتابع جهات التحقيق فحص الأدلة والتحريات لتحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن انتحار أم جريمة قتل مدبّرة.

تبقى الأسئلة مفتوحة حتى صدور تقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة، في قضية قد تكشف الكثير عن صراعات المال والنفوذ داخل العائلات الثرية في مصر.

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