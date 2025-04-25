قرار حظر النشر في قضية "البودر": النيابة تحذّر من تداول المعلومات وتباشر التحقيقات سارة خليفة

في تطور جديد حول القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة البودر"، أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلًا بحظر النشر في القضية التي تتهم فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين، على خلفية ضبط تشكيل عصابي متخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، ويكشف الموجز التفاصيل.

النيابة تحذر من تداول المعلومات تحت طائلة القانون

أكدت النيابة العامة في بيان رسمي ضرورة الامتناع التام عن نشر أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات في القضية، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو منصات التواصل الاجتماعي، وشددت على أن من يخالف هذا القرار قد يقع تحت طائلة القانون وفقًا للمواد 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات، والتي تجرم نشر معلومات يمكن أن تؤثر على التحقيقات أو على الرأي العام.

تفاصيل القضية.. ضبط تشكيل عصابي ومواد مخدرة

تباشر النيابة العامة التحقيقات في ضبط تشكيل عصابي مكوّن من سبعة أشخاص، تم اتهامهم بتكوين شبكة غير مشروعة لجلب وتصنيع وترويج جوهر الحشيش الصناعي (البودر)، وهو أحد أنواع المخدرات الخطرة المنتشرة مؤخرًا، وقد تم القبض على أربعة متهمين منهم حتى الآن، بعد أن أصدرت النيابة إذنًا قانونيًا بضبطهم وتفتيشهم.

وأسفرت العملية الأمنية التي قادتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، إلى جانب مبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وعدد من الهواتف المحمولة المستخدمة في التواصل بين أعضاء التشكيل، بالإضافة إلى سيارات يُشتبه في استخدامها لنقل المخدرات.

سارة خليفة في دائرة التحقيقات

تتواجد المنتجة سارة خليفة ضمن قائمة المتهمين، وتخضع حاليًا لتحقيقات مكثفة، وسط تكتم شديد على سير الأحداث بعد فرض حظر النشر، وأثار وجودها في القضية اهتمامًا واسعًا على منصات الإعلام والسوشيال ميديا، الأمر الذي دفع النيابة للتدخل حمايةً لسير العدالة ومنعًا للتأثير على مجريات التحقيق.

النيابة: لا تهاون في مواجهة الجرائم الإعلامية

أكدت النيابة العامة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شخص ينتهك قرار حظر النشر، مشيرة إلى أنها ستتصدى بكل حزم لمحاولات التأثير على العدالة أو تداول أسرار التحقيقات، وذلك حفاظًا على نزاهة الإجراءات القانونية ومصلحة المجتمع.

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