اتهامات بالشهادة الزور في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.. هالة صدقي ترد أمام النيابة

في تطور جديد في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج الشهير خالد يوسف، استمعت نيابة جنوب الجيزة الكلية لأقوال الفنانة هالة صدقي، بعد اتهامها من قِبل شاليمار بالإدلاء بشهادة زور في القضية المتداولة، والتي يتهم فيها المخرج عمر زهران بسرقة مجموعة من المصوغات الثمينة، ويرصد الموجز التفاصيل.

مواجهة قانونية بين هالة صدقي وشاليمار شربتلي

أثناء التحقيقات، واجهت النيابة الفنانة هالة صدقي بمحتوى البلاغ الرسمي الذي قدمته شاليمار، حيث زعمت الأخيرة أن صدقي أدلت بأقوال كاذبة دعمت فيها المتهم عمر زهران، بل واتهمت خالد يوسف مباشرة بضلوعه في عملية السرقة.

من جانبها، أنكرت هالة صدقي هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تدلِ بشهادة كاذبة عمدًا، وإنما نقلت ما سمعته من صديق مشترك بينها وبين شاليمار، كان قد أخبرها بأن خالد يوسف هو من استولى على المجوهرات، بحسب ما ذكر.



تفاصيل شهادة هالة صدقي: “لم أختلق شيئًا”

أكدت صدقي في أقوالها أن ذلك الصديق زودها بأرقام محاضر مختلفة تتعلق بالسرقة، مما جعلها تعتقد أن المعلومات دقيقة. وأضافت أنها لم تشهد على واقعة مباشرة، بل استندت في شهادتها إلى ما اعتبرته مصدرًا موثوقًا.

كما أوضحت أن شهادتها لم يكن لها تأثير جوهري على مسار القضية، حيث لم تعتمد المحكمة عليها سواء في الإدانة أو البراءة، وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الشهادة الزور في حالتها.



بلاغات متبادلة: حرب قانونية بين الطرفين

ولم تقف القضية عند هذا الحد، حيث تقدمت شاليمار شربتلي ببلاغ آخر شمل أسماء فنية وإعلامية، من بينهم الإعلامية بسمة وهبة والكاتبة آمال عثمان، إلى جانب هالة صدقي، متهمةً إياهن بالشهادة الزور والسب والقذف.

في المقابل، تقدم المستشار شريف حافظ، محامي بسمة وهبة، ببلاغ إلى النائب العام ضد شاليمار، يتهمها فيه بتعديل ونشر تسجيل صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي يسيء لموكلته، ما اعتبره تشهيرًا وانتهاكًا للخصوصية، تسبب في أضرار أدبية ونفسية يصعب محوها.

تخفيف حكم عمر زهران: سنة واحدة فقط

وفي سياق موازٍ، كانت محكمة جنح الجيزة قد قررت تخفيف الحكم على المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة فقط، بعد إدانته بسرقة مجوهرات شاليمار. وكشفت التحقيقات أن المضبوطات كانت عبارة عن حقيبة بها علب مجوهرات ثمينة، من ضمنها أساور وخواتم ألماس وساعات فاخرة.



القضية مستمرة.. وتطورات متلاحقة

القضية لا تزال تشهد تطورات متسارعة، وسط حالة من الجدل الإعلامي والقانوني، حيث يتبادل الأطراف الاتهامات، فيما تؤكد كل جهة امتلاكها للأدلة القاطعة. ومن المنتظر أن تُستكمل التحقيقات خلال الأيام المقبلة لكشف مزيد من التفاصيل، في واحدة من أكثر القضايا إثارة في الوسط الفني والإعلامي.

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