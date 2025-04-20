النيابة تحقق مع المنتجة سارة خليفة في قضية الاتجار بالمخدرات.. تفاصيل مهمة

انهيار سارة خليفة أمام النيابة ونفيها التهم الموجهة إليها.. شهدت الساعات الأخيرة تطورات مثيرة في قضية ضبط المنتجة الفنية الشهيرة سارة خليفة، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليها بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وخلال التحقيقات الأولية أمام النيابة، ظهرت المتهمة في حالة من الانهيار الشديد، حيث انهارت بالبكاء ونفت تمامًا أي علاقة لها بالمواد المضبوطة داخل شقتها، ويستعرض الموجز تفاصيل القضية.

وأكدت سارة خليفة خلال التحقيق أنها لا تعلم شيئًا عن الأحراز التي تم ضبطها، مشددة على براءتها من التورط في أي نشاط غير قانوني، لكنها واجهت بأدلة قوية تشير إلى امتلاكها كميات ضخمة من المواد المخدرة وأدوات تغليف وتوزيع داخل مقر إقامتها.

ضبط 200 كيلو من الحشيش والشابو داخل شقة بالتجمع

بحسب المعلومات الرسمية، أسفرت عملية المداهمة التي نفذتها أجهزة الأمن داخل شقة راقية في منطقة القاهرة الجديدة – التجمع عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بـ200 كيلو جرام من الحشيش والشابو المصنع، كما تم العثور على مواد خام وأدوات تستخدم في تصنيع وتغليف المواد المخدرة.

وأشارت التحريات إلى أن سارة خليفة كانت تدير نشاطًا منظّمًا في ترويج المخدرات، مستعينة بأشخاص من جنسيات أجنبية لجلب المواد الخام من الصين وعدة دول أخرى، وكانت تعتمد على منطقتي السلام ومدينة نصر كمراكز رئيسية لنشاطها غير المشروع.

جهود أمنية مكثفة ورصد دقيق قبل تنفيذ المداهمة

وجاءت عملية ضبط سارة خليفة بعد تتبع دقيق لتحركاتها استمر لأسابيع، حيث وضعت تحت المراقبة بعد ورود معلومات سرية تفيد بتورطها في تجارة المخدرات، وأكدت مصادر أمنية أن المراقبة كشفت تحركات مشبوهة ونشاطًا غير معتاد، مما عزز من صحة البلاغات المقدمة ضدها.

ونفذت قوات الأمن العملية بنجاح، وتم القبض على سارة خليفة وتحريز المضبوطات، وبدأت النيابة في مباشرة التحقيقات، حيث تم التحفظ على هواتفها المحمولة لفحص محتواها والكشف عن شركائها المحليين والدوليين.

إجراءات جديدة من النيابة وتحقيقات مستمرة

أمرت النيابة بتحليل المخدرات لـ سارة خليفة، كما قررت استدعاء كل من تردد على مسكنها خلال الشهر الأخير، ومن المتوقع أن تتوسع التحقيقات خلال الأيام المقبلة للوصول إلى شبكة التوزيع الكاملة ومعرفة مصادر التوريد.

وتُعد هذه القضية من أكبر الضربات الأمنية خلال العام، خاصة مع ما تكشفه من حجم التنسيق بين أطراف دولية ومحلية في تجارة المخدرات.

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