إلقاء القبض على متهم بالنصب عبر كيانات تعليمية وهمية في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المقيم في القاهرة، والمتهم بالنصب على المواطنين عبر إدارة كيان تعليمي غير مرخص في منطقة مدينة نصر.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفاصيل النشاط الإجرامي للمتهم

ووفقًا للتحريات، تبين أن المتهم كان يدير كيانًا تعليميًا يدعي منح شهادات ودبلومات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة، ويزعم أنها تؤهل المتقدمين للعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، وتبين أنه كان يستغل هذا الكيان الوهمي لجذب المواطنين مقابل مبالغ مالية كبيرة، مدعيًا أنه يوفر لهم فرص عمل مميزة على خلاف الحقيقة.

استهداف الكيان الوهمي غير المرخص

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر الكيان الوهمي، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وأمامه العديد من استمارات التسجيل المزوّرة، إلى جانب مطبوعات دعائية خاصة بالكيان المزعوم.

الردود المجتمعية على الحادثة

لقيت عملية ضبط المتهم بالنصب والإحتيال ردود فعل إيجابية من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لتدخل الأجهزة الأمنية بسرعة وفعالية، وأعرب العديد منهم عن قلقهم بشأن ازدياد ظاهرة النصب من خلال الكيانات التعليمية غير المرخصة، مؤكدين أهمية تكثيف الحملات التوعوية ضد هذه النوعية من الجرائم.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل جهودها لمكافحة مثل هذه الأنشطة، مشيرة إلى أن تلك الحوادث تشكل تهديدًا لسمعة التعليم في البلاد، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المواطنين الذين يسعون للحصول على فرص عمل حقيقية، كما دعت المواطنين إلى ضرورة التأكد من مصداقية أي جهة تعليمية أو تدريبية قبل الدفع لأي مبالغ مالية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفتح تحقيق موسع مع المتهم للوقوف على تفاصيل النشاط الإجرامي والشخصيات الأخرى المتورطة في هذا النشاط.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال عبر نشر التوعية والتأكد من مصداقية المؤسسات التعليمية، كما أكدت الوزارة أنها ستواصل تكثيف الرقابة على الكيانات غير المرخصة، مشيرة إلى أن حملات التوعية ستستمر للحد من هذه الأنشطة والحد من تأثيرها على المجتمع.

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