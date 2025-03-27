إدارة الأمن العام السورية تعلن عن القبض على المفتي السوري السابق

أعلنت مديرية الأمن العام في سوريا إلقاءَ القبض على مفتي الجمهورية العربية السورية إبان عهد الرئيس السابق بشار الأسد أحمد حسّون المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



تم إلقاء القبض عليه أثناء محاولة مغادرة سوريا للأردن

من جهته فقد أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الأمن العام في مطار دمشق الدولي، قد ألقت القبض على حسون خلال محاولته مغادرة البلاد إلى الأردن لإجراء عملية جراحية في العاصمة الأردنية عمان.

الصورة المتداولة للمفتي السابق بعد إلقاء القبض عليه

و قد تم ختم جواز سفره من قبل إدارة الهجرة والجوازات في المطار، ثم أُقتيد من قبل مجموعة من عناصر الأمن العام إلى جهة مجهولة، فيما تداول عدد من النشطاء على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي صورة له وهو معصوب العينين.

من هو المفتي أحمد حسون

وُلِد أحمد بدر الدين حسون في مدينة حلب 1949

كان والده محمد أديب حسّون (1913–2008)، أيضًا رجل دين لديه خمسة أبناء وعشرة أحفاد.

كما درس حسّون في جامعة الدراسات الإسلامية، حيث تخرج حاملاً شهادة دكتوراه في الفقه الشافعي كما يحمل إجازة في الأدب العربي.

عِين مفتيًا لحلب العام 2002، وهو عضو مجلس الافتاء الأعلى في سوريا، وعضو مجلس الشعب للدورتين التشريعيتين السابعة والثامنة الحالية، وخطيب في جامع الروضة بحلب.

ثم عُين في منصب مفتي الجمهورية العربية السورية منذ عام 2005 خلفاً للراحل الشيخ أحمد كفتارو إلى أن أُلغيَ المنصب بهيئته الحالية من الدولة عام 2021.

ولُقِب حسون بـ"مفتي البراميل"، بسبب مواقفه الداعمة لما يوصف بعملية القمع عبر البراميل المتفجِّرة الذي قابل به نظامُ بشار الأسد الاحتجاجاتِ الشعبيةَ عام 2011.

إدارة الأمن العام تطارد كل من تعاون مع النظام السابق

هذا وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت ، الأربعاء، أن مديرية أمن دمشق قد تمكنت من إلقاء القبض على ماهر زياد حديد، والذي يعتبر ذراع الأمن العسكري في حي التضامن زمن النظام السوري.

وأوضحت الوزارة إن حديد متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في الحي.

و أشارت إلى أنه سيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وتسعى السلطات السورية إلى إجراء حملة تمشيط في العديد من المحافظات السورية هدفها إلقاء القبض على عسكريين متورطين بارتكاب الجرائم خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

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