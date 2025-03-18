سوريا تطلق حملات تمشيط على الحدود مع لبنان تستهدف عناصر حزب الله

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في وزارة الدفاع السورية، الإثنين، إطلاق حملات تمشيط واسعة تستهدف عناصر حزب الله في عدد من المناطق والقرى على الحدود اللبنانية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



مصدر في وزارة الدفاع السورية : نهدف لطرد حزب الله

وقال المصدر: "بعد غدر ميليشيا حزب الله بثلاثة من مقاتلينا وتصفيتهم ميدانياً أمس، بدأنا قبل قليل تمشيط الأراضي والقرى السورية المحاذية للحدود اللبنانية غرب مدينة القصير".

وأوضح أن قوات الجيش تستهدف تجمعات وتحركات ميليشيا حزب الله في المنطقة، وخاصة في قرية حوش السيد علي السورية "التي أصبحت وكرا لميليشيا حزب الله في أيام النظام البائد".



وأضاف : "نهدف من تحركاتنا على الحدود إلى طرد ميليشيا حزب الله من القرى والمناطق السورية التي تتخذها كأماكن مؤقتة لعمليات التهريب وتجارة المخدرات".



الجيش السوري يقيم تعزيزات على الحدود مع لبنان

هذا وقد قام الجيش السوري بنقل تعزيزات إلى منطقة الهرمل وسط الاشتباكات الدائرة عند الحدود مع لبنان.

من جانب آخر، قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع السورية، إن قتلى الجيش السوري في المواجهات مع مجموعات من حزب الله قد بلغ في حصيلة أولية 12 قتيلا.

حيث شهدت الحدود اللبنانية -السورية إشتباكات متقطعة بين الجيش السوري وعناصر تابعة لحزب الله عقب تجاوز عناصر للحزب الحدود وقتلهم 3 عناصر للجيش السوري.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، مقتل سبعة أشخاص جراء أعمال العنف على حدود لبنان الشرقية مع سوريا.



جوزيف عون : أعطيت توجهاتى للجيش للتعامل مع كافة المخاطر الحدودية



بدوره فقد أعلن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الإثنين، أنه قد أصدر توجيهاته للجيش بالتعامل مع أي تهديدات حدودية.

وأكمل عون: "أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران من الجانب السوري".

من جهته فقد قال الجيش اللبناني إن الاتصالات لا تزال جارية مع السلطات السورية، لضبط الأمن، مشيرا إلى أن الجيش رد على نيران انطلقت من الأراضي السورية واستهدفت بلدات لبنانية.

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