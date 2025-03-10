تفاصيل المرحلة الثانية من العملية العسكرية لملاحقة فلول بشار الأسد

أعلنت وزارة الدفاع السورية بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية لملاحقة فلول نظام الرئيس السابق بشار الأسد، واستعادة السيطرة الأمنية على منطقة الساحل الغربي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل المرحلة الثانية من العملية العسكرية لملاحقة فلول نظام الرئيس السابق بشار الأسد التي أعلنتها بدأتها وزارة الدفاع السورية.

المرحلة الثانية من العملية العسكرية لملاحقة فلول بشار

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد حسن عبد الغني، في مقطع فيديو، نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" إن القوات العسكرية والأجهزة الأمنية بدأت المرحلة الثانية من العملية العسكرية لملاحقة فلول نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك بعد استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل السوري.

المرحلة الثانية من العملية العسكرية لملاحقة فلول بشار

وأوضح العقيد عبد الغني، أن بدأت المرحلة الثانية من العملية العسكرية تستهدف ملاحقة فلول وضباط النظام البائد في المناطق الريفية والجبال، في إطار جهود استكمال تأمين البلاد.

حصيلة القـ ـتلى في مواجهات الساحل السوري

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال في بيان، إن عدد القـ ـتلى منذ اندلاع أحداث الساحل السوري ارتفع إلى 1018 شخصًا.

ووفقًا للمرصد، فإن المـ ـجازر التي شهدتها المنطقة أسفرت عن مقـ ـتل 745 مدنيًا، بينما لقي 125 عنصرًا من قوات الأمن ووزارة الدفاع مصرعهم، إلى جانب 148 مسـ ـلحًا من فلول النظام السابق.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الوضع في منطقة الساحل السوري تدهـ ـور بشكل كبير، حيث انقطعت الكهرباء والمياه عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية لليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى شلل في الخدمات، خاصة الاتصالات.

ماذا حدث في منطقة الساحل السوري؟

وتشهد منطقة الساحل السوري، التي تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، اقتـ ـتالًا دمـ ـويًا منذ يوم الخميس الماضي.

وأعلنت قوات الأمن السورية أنها خاضت اشتـ ـباكات مع مجموعات مسـ ـلحة تابعة للنظام السابق.

ماذا قال أحمد الشرع عن تطورات الأوضاع في الساحل السوري؟

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع علق علي التطورات الأخيرة في سوريا كانت متوقعة، داعيًا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وذلك في أول تعليق رسمي له منذ اندلاع المواجهات الأخيرة في الساحل السوري.

أحمد الشرع: طالما أن الثورة خرجت من المساجد فلا خوف على سوريا

وقال أحمد الشرع، في كلمة ألقاها بعد صلاة الفجر في مسجد الأكرم بحي المزة: "قادرون على العيش سويًا في سوريا قدر المستطاع، وطالما أن الثورة خرجت من المساجد، فلا خوف على سوريا".

أحمد الشرع: مواجهات الساحل السوري تعد جزءً من التحديات التي تواجه سوريا

وأضاف أحمد الشرع أن ما يحدث حاليًا هو جزء من التحديات التي تواجه دولة سوريا مطمئنًا السوريين بأن سوريا تتمتع بمقومات البقاء.

أحمد الشرع

أحمد الشرع يشدد على ضرورة حصر السـ ـلاح بيد الدولة

وشدد أحمد الشرع على ضرورة حصر السـ ـلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنه لن يبقى سـ ـلاح منفلت، وكل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابًا شديدًا".

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