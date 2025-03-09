الأسباب الحقيقة وراء توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي درعا والسويداء بسوريا

أكدت مصادر سورية اليوم الأحد توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي درعا والسويداء بـ جنوب سوريا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي درعا والسويداء بـ جنوب سوريا، والأسباب التي أدت إلى ذلك.

تفاصيل تتوقف خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي درعا والسويداء

ومن جانبها، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن مدير فرع اتصالات درعا المهندس أحمد الحريري قوله إن انقطاع الكبل الضوئي الرابط بين درعا ودمشق أدى إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي درعا والسويداء.

رئيس سوريا

أسباب توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي درعا والسويداء

وأشار مدير فرع اتصالات درعا إلى أن توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي درعا والسويداء تأتي نتيجة تعديات متكررة على البنية التحتية للاتصالات، والتي أدت إلى قطع الكبل الضوئي الحيوي الذي يربط المحافظتين بمراكز الاتصالات الرئيسية.

متي ستعود خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي درعا والسويداء؟

وأكد مدير فرع اتصالات درعا أن فرق الصيانة التابعة للمؤسسة السورية للاتصالات تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن العودة إلى الخدمة تعتمد على توفر المواد اللازمة لإتمام عملية الإصلاح بشكل ‏كامل.

وأضاف مدير فرع اتصالات درعا أن هذه الحوادث تضر بالمواطنين وتؤثر على استمرارية الخدمات الأساسية، داعياً إلى ضرورة حماية البنية التحتية للاتصالات لضمان استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت على نحو دائم وفعال.

ماذا قال أحمد الشرع عن تطورات الأوضاع في الساحل السوري؟

ومن ناحية أخري، ألقي الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد كلمة هامة للتعليق علي التطورات الأخيرة التي شهدتها دولة سوريا، وذلك بعد اندلاع المواجهات الأخيرة في منطقة الساحل السوري.

ومن جانبه، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، أن التطورات الأخيرة في سوريا كانت متوقعة، داعيًا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وذلك في أول تعليق رسمي له منذ اندلاع المواجهات الأخيرة في الساحل السوري.

حمد الشرع: طالما أن الثورة خرجت من المساجد فلا خوف على سوريا

وقال أحمد الشرع، في كلمة ألقاها بعد صلاة الفجر في مسجد الأكرم بحي المزة: "قادرون على العيش سويًا في سوريا قدر المستطاع، وطالما أن الثورة خرجت من المساجد، فلا خوف على سوريا".

أحمد الشرع: مواجهات الساحل السوري تعد جزءً من التحديات التي تواجه سوريا

وأضاف أحمد الشرع أن ما يحدث حاليًا هو جزء من التحديات التي تواجه دولة سوريا مطمئنًا السوريين بأن سوريا تتمتع بمقومات البقاء.

أحمد الشرع يشدد على ضرورة حصر السـ ـلاح بيد الدولة

وشدد أحمد الشرع على ضرورة حصر السـ ـلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنه لن يبقى سـ ـلاح منفلت، وكل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابًا شديدًا".

أحمد الشرع

الأمن السوري يعزز انتشاره في منطقة الساحل السوري

وجاءت تصريحات أحمد الشرع بعد أن أعلنت السلطات السورية، أمس السبت، تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل السوري، وفرض سيطرتها على مناطق شهدت مواجهات عنـ ـيفة منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

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