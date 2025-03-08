غياث دلا.. القائد الميداني الذي أثار الجدل في الساحل السوري

من هو غياث دلا؟.. أصبح اسم غياث دلا حديث الساعة في سوريا والدول المجاورة بعد تصاعد الاشتباكات في الساحل السوري دلا، الذي كان من أبرز القادة العسكريين في نظام الأسد، عاد إلى الواجهة مجددًا بعد سقوط النظام، حيث يقود عمليات عسكرية ضد القوات الأمنية التابعة للنظام الجديد بقيادة أحمد الشرع، ويستعرض الموجز معلومات عن غياث دلا

غياث دلا والمجلس العسكري لتحرير سوريا

مع تصاعد حدة الاشتباكات، أعلن "المجلس العسكري لتحرير سوريا" عن نفسه عبر بيان رسمي، حمل توقيع غياث دلا. جاء في البيان أن المجلس يهدف إلى:

"تحرير كامل التراب السوري من جميع القوى المحتلة والإرهابية."

"إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية وديمقراطية."

"إسقاط النظام القائم وتفكيك أجهزته الطائفية القمعية."



موقف غياث دلا من النظام السوري الجديد

انتقد غياث دلا بشدة القيادة الجديدة في دمشق، مؤكدًا أن المجلس العسكري لن يقبل بأي تسوية سياسية لا تؤدي إلى تفكيك كامل للنظام القديم وأجهزته الأمنية.

غياث دلا في عهد الأسد

قبل سقوط نظام الأسد، كان دلا قائدًا لقوات "الغيث" ضمن "الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد. وقد لعب دورًا بارزًا في العمليات العسكرية للنظام، وخاصة في معارك دمشق والمناطق الجنوبية.

التنسيق مع الميليشيات الإيرانية

بحسب تقارير حقوقية، كان غياث دلا على صلة وثيقة بالمحور الإيراني داخل النظام السوري. حيث أشرف على تنسيق العمليات العسكرية مع ميليشيات إيرانية، بما في ذلك:

"لواء الإمام الحسين" التابع لفيلق القدس الإيراني.

مجموعات مسلحة تضم مقاتلين من إيران وأفغانستان.



معارك غياث دلا في الجنوب السوري

في 2018، أُرسل دلا إلى منطقة القنيطرة و"مثلث الموت" جنوب سوريا، حيث قاد عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل "الجيش السوري الحر". خلال تلك الفترة، استعان بعناصر من "حزب الله" اللبناني وقوات إيرانية، ومنحهم زي قواته للتمويه.

ردود الفعل الدولية

قلق أممي من التصعيد

أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من تفاقم الأوضاع في سوريا، محذرة من خطورة التصعيد العسكري في الساحل السوري.

روسيا تدعو للتهدئة

دعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف العمليات العسكرية، محذرة من تداعيات استمرار القتال على الاستقرار الإقليمي.

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