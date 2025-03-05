عاجل.. توغل جديد لـ الجيش الإسرائـ ـيلي في دولة سوريا

واصل الجيش الإسرائـ ـيلي توغله في دولة سوريا اليوم الأربعاء، حيث كشفت وسائل إعلام سورية عن انتـ ـهاك جديد لـ الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في الأراضي السورية، وذلك بعد توغله في بلدة سويسة بريف القنيطرة السورية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل توغل الجيش الإسرائـ ـيلي في دولة سوريا وأبرز الانتهاكات الإسرائـ ـيلية في الأراضي السورية، وذلك بعد مطالبة أحمد الشرع المجتمع الدولي على الضغط على إسرائـ ـيل للانسحاب الفوري من جنوب سوريا.

تفاصيل توغل الجيش الإسرائـ ـيلي في دولة سوريا

ومن جانبها، أكدت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائـ ـيلي دخل إلى بلدة سويسة في ريف بجنوب سوريا، حيث أشار شهود عيان من البلدة، إلى أن الجيش نشر وحداته الراجلة المسـ ـلحة في شوارعها.

توغل إسرائــ ـيلي في سوريا

ونشر ناشطون صورًا، تظهر الجنود الإسرائـ ـيليين وهم ينتشرون في شوارع البلدة ويقيمون نقاط تفتيش أمنية في شوارع سوريا.

ويأتي التوغل الإسرائـ ـيلي في بلدة سويسة بـ سوريا، عقب محاولات سابقة لـ الجيش الإسرائـ ـيلي للتوغل بهذه البلدة، إلا أن احتجاجات الأهالي منعت وحداته من التقدم ودخول أحيائها وشوارعها.

القوات الإسرائـ ـيلية تتوغل في سوريا مدعومة بعربات وآليات عسـ ـكرية

وتوغلت القوات الإسرائـ ـيلية في سوريا، أمس الثلاثاء، مدعومة بعربات وآليات عسـ ـكرية ثـ ـقيلة، في بلدة مجدوليا وفي مشفاها بريف القنيطرة الأوسط.

تحليق مكثف للطيران الإسرائـ ـيلي في أجواء ريف درعا

وفي السياق ذاته، أكد تجمع أحرار حوران أن التوغل الإسرائـ ـيلي رافقه تحليق مكثف للطيران الإسرائـ ـيلي في أجواء ريف درعا الغربي ومحافظة القنيطرة، إضافة إلى تحليق طائرات استطلاع إسرائـ ـيلية في سماء المحافظة.

كما شهدت بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط أيضًا توغـ ـلا لقوات الجيش الإسرائـ ـيلي.

أحمد الشرع يحث المجتمع الدولي على الضغط على إسرائـ ـيل للانسحاب الفوري من جنوب سوريا

وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قد حث المجتمع الدولي على الضغط على إسرائـ ـيل للانسحاب الفوري من جنوب سوريا، معتبرًا أن توغلها الميداني يشكل تـ ـهديدًا مباشرًا للأمن في المنطقة.

وقال أحمد الشرع "نحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية في دعم حقوق سوريا في الضغط على إسرائـ ـيل للانسحاب الفوري من الجنوب السوري".

واعتبر أحمد الشرع أن هذا التوسع العـ ـداوني الإسرائـ ـيلي ليس فقط انتـ ـهاكًا للسيادة السورية بل تـ ـهديد مباشر للأمن والسلام في المنطقة بأسرها.

أحمد الشرع

المنطقة الجنوبية من سوريا تشهد تصعيدًا عسـ ـكريًا إسرائـ ـيليًا

وتشهد المنطقة الجنوبية من سوريا تصعيدًا عسـ ـكريًا إسرائـ ـيليًا يهدف إلى إعادة رسم ملامحها، ليس فقط من منظور الردع الأمني، بل أيضًا من خلال فرض واقع جديد، وفقًا لما أعلنه وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي إسرائـ ـيل كاتس، الذي شدد على أن تل أبيب لن تسمح بأن يتحول جنوب سوريا إلى نسخة أخرى من جنوب لبنان.

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