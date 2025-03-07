حصيلة قتلى الاشتباكات في الساحل السوري ترتفع وسط تعزيزات عسكرية مكثفة

تصاعد التوتر الأمني في الساحل السوري.. شهدت مناطق الساحل السوري خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وعناصر مسلحة من فلول النظام السابق، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين، في ظل استمرار العمليات العسكرية لتعقب المسلحين، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

ارتفاع حصيلة الضحايا وسط تقارير عن عمليات تصفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 78 شخصًا، بينهم 37 عنصرًا من وزارتي الدفاع والداخلية، و34 مسلحًا من فلول النظام السابق، إضافة إلى 7 مدنيين كما أسفرت المواجهات عن سقوط عدد كبير من الجرحى، إلى جانب وجود مفقودين وأسرى من الجانبين.

تعزيزات عسكرية وانتشار أمني واسع

في محاولة للسيطرة على الوضع، استقدمت وزارتي الدفاع والداخلية تعزيزات عسكرية كبيرة لدعم القوات المنتشرة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث كثّفت العمليات الأمنية في ظل تقارير عن إعدامات ميدانية وعمليات تصفية خلال المواجهات.

استمرار التصعيد ومخاوف من تفاقم الأزمة

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد الساحل السوري تصعيدًا متزايدًا، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الاشتباكات وارتفاع أعداد الضحايا في الأيام المقبلة، مع استمرار الحملة العسكرية ضد المسلحين.

اقرأ أيضًا:

مصنع للكابتاجون وخزائن مكسورة وصناديق كارتييه وروليكس.. ماذا بقى من كنوز ماهر الأسد



اللجنة القانونية تحدد مراحل كتابة الإعلان الدستوري.. وتؤكد ليس بديلاً عن الدستور

