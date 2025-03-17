الشيباني : ضمانة إستقرار المنطقة مرتبط بأمن و إستقرار سوريا

أكد وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، الإثنين، التزام سوريا بالعمل مع جميع الشركاء لوصول المساعدات إلى مستحقيها وتأمين عودة اللاجئين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

الشيباني : الحكومة هي الضمانة الوحيدة للإستقرار



ولفت الشيباني خلال كلمته في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين إلى أن "استقرار سوريا ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة والعالم، والحكومة السورية هي الضامن الوحيد لأمن واستقرار البلاد".

كما طالب برفع العقوبات عن سوريا وإعادة الإعمار، مؤكدا أن ذلك بات ضرورة إنسانية.

وأشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق في أحداث الساحل السوري، مضيفا: "سنعمل على إعادة الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي".

كما وجه الشيباني الشكر لجميع الدول المانحة التي قدمت الدعم لسوريا.



ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

سوريا تحصد مئات الملايين من مؤتمر المانحين الدوليين

وكانت قد انطلقت، الإثنين في بروكسل، أعمال مؤتمر المانحين الدوليين الذي تنظمه الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية للمرة التاسعة، بمشاركة غير مسبوقة للحكومة السورية ممثلة في شخص وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني.

حيث أعلنت المملكة المتحدة تخصيص ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى سوريا.

كما أعلنت ألمانيا عن تقديم 300 مليون يورو في نفس الإطار.

من جهته، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالى 2,5 مليار يورو (2,7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا.

من جهتها فقد أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم".



وتابعت: "لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالى 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".

وتأتي هذه المساعدات في إطلر جهود إعادة إعمار البلاد في أعقاب سقوط الرئيس بشار الأسد.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تتجاوز المبالغ الممنوحة هذا العام ما تم حشده في المؤتمرات الثمان السابقة بإعتباره المؤتمر الأول منذ إنطلاق مسيرة سوريا الجديدة .

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