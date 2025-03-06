الشيباني: نتعهد بتدمير برنامج الأسلحة النووية التابع للنظام السابق

تعهد وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، الأربعاء، بتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية التي تعود إلى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

الشيباني: الغارات الإسرائيلية على معاقل أسلحة تظام الأسد تزيد من التحديات

و أكد الشيباني بأن الضربات الإسرائيلية على مخازن الأسلحة التابعة لجيش الأسد "تثير تحديات إضافية إلى جانب التحديات اللوجستية والتقنية والعملية".

وأضاف الشيباني "نتيجة لذلك، لا يزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الأسلحة الكيميائية التي قد تكون ما زالت موجودة في سوريا".

وتابع الشيباني أمام المندوبين "إن برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد يمثل أحد أحلك الفصول في تاريخ سوريا والعالم" وتعهد بـ "إعادة بناء مستقبل سوريا على أسس الشفافية والعدالة والتعاون مع المجتمع الدولي".

الشيباني : برنامج الأسلحة الكميائية ليس برنامجنا

وأضاف أن "برنامج الأسلحة الكيميائية هذا الذي أنشئ في عهد الأسد، ليس برنامجنا لكن رغم ذلك، فإن التزامنا هو تفكيك ما تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم"".

ويعد أسعد الشيباني هو أول ممثل لسوريا يلقي كلمة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، في كلمة افتتاحية أمام الوفود الثلاثاء إن إطاحة الأسد قدمت "فرصة جديدة وتاريخية" لتوثيق مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا وتدميره.

ضبط مخزن للأسلحة تابع لنظام الأسد

وعلى صعيد أخر فقد أعلنت إدارة الأمن العام في سوريا، الأحد، عن ضبط مستودعاً يحتوي على ذخائر هاون بمختلف العيارات في بلدة كفر عبد بريف حمص الشمالي بوسط البلاد.

وأفادت وزارة الداخلية السورية، في منشور على صحفتها بموقع "فيسبوك" بأن مديرية أمن حمص تمكنت من ضبط مستودع ذخائر هاون بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة، مشيرة إلى أنه تم مصادرة الذخائر بالكامل وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وأشار تلفزيون سوريا إلى إحباط إدارة الأمن الداخلي في محافظة حمص في وقت سابق، محاولة تهريب شحنة أسلحة نحو الأراضي اللبنانية، عبر أحد المعابر غير الشرعية في منطقة تلكلخ بالريف الغربي، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على المتورطين بهذه المحاولة.

وكثفت وزارة الداخلية السورية خلال الفترة الماضية عملياتها الأمنية في مختلف المحافظات، مستهدفة فلول نظام الأسد، الذين كثفوا تحركاتهم في بعض المناطق.

وشهدت عدة مناطق، ولا سيما في ريف دمشق وحمص وطرطوس، عمليات أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال عدد من العناصر المسلحة، وتحييد آخرين خلال اشتباكات.

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