ما هي أبرز مواد الإعلان الدستوري الجديد في سوريا الذي وقعه أحمد الشرع؟

تصدر الإعلان الدستوري الجديد لـ سوريا المشهد السياسي وذلك بعدما وقع مسودته الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد أن تسلمه من لجنة الخبراء القانونيين التي عكفت على صياغته.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ملامح الإعلان الدستوري لـ سوريا الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي أعدّته لجنة صياغة الإعلان الدستوري، وذلك في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني جديد لـ المرحلة الانتقالية في سوريا.

تفاصيل الإعلان الدستوي الذي وقعه أحمد الشرع

وقع أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري الجديد لـ سوريا، وقال عقب التوقيع: "عسى أن يكون تاريخاً جديداً لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل، والجهل بالعلم، والعذاب بالرحمة".

أحمد الشرع

وأضاف الرئيس السوري أحمد الشرع :"نسأل الله أن يكون الإعلان الدستوري الجديد فاتحة خير لسوريا على طريق البناء والتطور".

الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديد

وبحسب "تلفزيون سوريا" أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مع الحفاظ على اسم الدولة كـ "الجمهورية العربية السورية"، وتحديد دين رئيس الدولة بالإسلام، مع إبقاء الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.

الإعلان الدستوري الجديد في سوريا يشدد على ضمان الحريات الأساسية

وشدد الإعلان الدستوري على ضمان الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والنشر، كما أقرّ حق الملكية وحقوق المرأة في المشاركة في العمل والتعليم.

وجاء في مسودة الإعلان الدستوري أن الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، وأن ديانة رئيس الدولة ستبقى الإسلام.

كما تضمنت مسودة الإعلان الدستوري التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.

ومن ناحيتها، قالت لجنة الدستور السوري إنها اعتمدت على مخرجات الحوار الوطني بـ الإعلان الدستوري، وأضافوا: "عملنا بحرية دون قيود لإنجاز المهمة".

أبرز مواد الإعلان الدستوري الجديد في سوريا

وتتضمن أبرز ملامح الإعلان الدستوري الجديد، في الفصل التام في السلطات واعتبار الفرقة الاسلامي المصدر الاساسي في التشريع وتتضمن أهم البنود:

دين رئيس الجمهورية الإسلام.

الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية.

الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ.

يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.

تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.

تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام.

جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم.

تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء.

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

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