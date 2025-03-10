الشرع لرويترز:ماشهدناه من أحداث دامية يهدد جهودي في الحفاظ على وحدة البلاد

أكد الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية، أحمد الشرع، إن عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس السابق بشار الأسد تشكل تهديداً خطيراً لجهوده في لم شمل البلاد متعهداً بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



الشرع : المواليين للأسد هم من يتحملون ماحدث في الساحل السوري

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه وكالة "رويترز"

هذا وقد حمّل الشرع الجماعات الموالية للأسد والمدعومة من الخارج على حد زعمه مسؤولية إشعال الأحداث الدامية، لكنه أقر بأن أعمال قتل إنتقامية وقعت في أعقاب ذلك.

و أتهم الشرع إحدى الوحدات العسكرية الموالية لشقيق الأسد، بالإضفة إلى ما أسماها بالقوى الأجنبية مسؤولية تصاعد أعمال العنف التي إندلعت في الأيام الماضية، مشيراً إلى أن هناك أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري ما أسفر عن عدد من الإنتهاكات، موضحاً إن ذلك "أصبح فرصة للانتقام" من مظالم مكبوتة منذ سنوات، لكنه أضاف أن الوضع جرى إحتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

الشرع : نحن دولة قانون

وتابع الشرع "سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع".

وأضاف "نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين... لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا.

و شدد على أنه لا فرق في هذا الأمر الإعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا".

الشرع يؤكد على إستمرار وحدة سوريا



هذا وقد أكد الرئيس السوري في المرحلة الإنتقالية، أحمد الشرع في كلمة مسجلة أُذيعت ، مساء الأحد، إن بلاده تقف في مواجهة محاولات لجرها إلى حرب أهلية .



و أضاف الشرع أن "سوريا ستظل موحدة ولن نسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي".



وتابع : "النظام البائد خلف جراحا عميقة.. وعلينا أن نكون أقوياء في وجه من يحاول جر البلاد إلى حرب أهلية".

وشدد : "لن نتسامح مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم".

و أضاف : "نؤكد أننا سنحاسب كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولة".



كما شدد الشرع على تجريم "أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون بلادنا"، مبرزا "مصممون على المضي قدما نحو المستقبل الذي يليق بشعبنا".

تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات ما حدث



وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في وقت سابق من ، الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة لكشف ملابسات الأحداث التي وقعت في الساحل، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، و أسفرت عن عدد من القتلى و الجرحى.

و أوضحت الرئاسة في بيان نشر على حسابها في تلغرام إن رئيس الجمهورية قرر "تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري".

و أكد البيان أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص.

وأضاف البيان: "من مهامها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمؤسسات ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها".

وشدد القرار الرئاسي على ضرورة "تعاون جميع الجهات الحكومية المعنية مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها".

وختم: "يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار".

إقرأ أيضاً

تفاصيل المرحلة الثانية من العملية العسكرية لملاحقة فلول بشار الأسد

الرئيس السوري أحمد الشرع يعلق على أحداث الساحل السوري ويدعو لتسليم السلاح