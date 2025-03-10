عاجل.. 3 رسائل نارية لـ وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي بشأن سوريا

علق وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي جدعون ساعر علي تطورات الأوضاع في منطقة الساحل السوري في دولة سوريا، وما شهدته من أحداث عنـ ـف وقـ ـتل وتسببت في سقوط عدد كبير من القـ ـتلي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي جدعون ساعر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الساحل السوري في دولة سوريا.

وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: سوريا هي موطن لآلاف من عناصر حركتي حماس والجهاد

قال وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي إن سوريا هي موطن لآلاف من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين يسعون إلى إشعال حدودنا وخلق جبهة إضافية ضد إسرائـ ـيل.

سوريا

وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي يدعو أوروبا إلى إدانة حكام سوريا الإسلاميين

ودعا وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي، خلال لقائه نائب رئيس وزراء لوكسمبورج، ووزير خارجيتها كزافييه بيتيل، أوروبا إلى إدانة حكام سوريا الإسلاميين، قائلا إن على أوروبا أن تعلن موقفها بصوت عال وواضح بشأن عمليات القـ ـتل الجماعي للمدنيين العلويين والمسيحيين في سوريا.

وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: مصممون علي منع أي اشتـ ـباكات علي حدودنا

وقال وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: "أننا مصممون على منع حدوث ما شهدناه هذا الأسبوع في سوريا على حدودنا"، في إشارة إلى الاشتـ ـباكات الأخيرة.

وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: لن نسمح بتشكيل تهـ ـديد جهادي على حدودنا مع سوريا

وأضاف وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: "سوريا هي موطن لآلاف عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين يسعون إلى إشعال حدودنا وخلق جبهة إضافية ضد إسرائيل، نحن مصممون على منع تكرار أحداث 7 أكتوبر على جميع الجبهات"، ومتابعًا": "لن نسمح بتشكيل تهـ ـديد جهادي على حدودنا مع سوريا".

وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي يحذر من النظام السوري برئاسة الشرع

وحذر وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي قيادات أوروبية بشكل متكرر من النظام السوري الجديد برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع واصفًا الحكومة السورية الجديدة في دمشق بأنها "جهاديون ببدلات".

ماذا حدث في منطقة الساحل السوري؟

وتشهد منطقة الساحل السوري، التي تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، اقتـ ـتالًا دمـ ـويًا منذ يوم الخميس الماضي.

وأعلنت قوات الأمن السورية أنها خاضت اشتـ ـباكات مع مجموعات مسـ ـلحة تابعة للنظام السابق.

صيلة القـ ـتلى في مواجهات الساحل السوري

وفي نفس الصدد، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حصيلة القـ ـتلى في مواجهات الساحل السوري، مشيرًا إلى أنها بلغت 1018 شخصًا، بينهم 745 مدنيًا قُـ ـتلوا في مـ ـجازر طائفية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الوضع في منطقة الساحل السوري تدهـ ـور بشكل كبير، حيث انقطعت الكهرباء والمياه عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية لليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى شلل في الخدمات، خاصة الاتصالات.

أحمد الشرع

ماذا قال أحمد الشرع عن تطورات الأوضاع في الساحل السوري؟

ومن جانبه، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن التطورات الأخيرة في سوريا كانت متوقعة، داعيًا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وذلك في أول تعليق رسمي له منذ اندلاع المواجهات الأخيرة في الساحل السوري.

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