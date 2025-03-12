1383 قتـ ـيلًا في سواحل سوريا.. تفاصيل المجازر والاتهامات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع عدد ضحايا أعمال العنـ ـف في غرب سوريا إلى 1383 مدنيًا.

حصيلة الضحايا ترتفع

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، التطورات الأخيرة في مناطق الساحل السوري أسفرت عن وقوع نحو 40 مجزرة.

مجازر في الساحل السوري

مسؤولية حكومة دمشق

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشف رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، أن التطورات الأخيرة في مناطق الساحل السوري أسفرت عن وقوع نحو 40 مجزرة، متجاوزة حصيلتها 1000 قتـ ـيل من المدنيين.

إعدامات ميدانية موثقة

وأشار عبد الرحمن إلى أن مقاطع الفيديو وثقت عمليات إعدام ميدانية نفذها مقـ ـاتلون، مؤكدًا أن حكومة دمشق تتحمل المسؤولية الكاملة، وأن محاولة التنصل منها لن تجدي نفعًا.

وأضاف أن هناك محاولات لطمس الأدلة من خلال غسل الشوارع والمباني ونقل الجثـ ـامين، مما يستدعي محاكمة الجناة، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق لم تتعامل بجدية مع بعض المناطق المتضررة في الساحل السوري.

من جانبه، صرح الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، يوم الاثنين، بأن عمليات القـ ـتل الجماعي التي استهدفت أفرادًا من الطائفة العلوية تشكل تهديدًا لجهوده في توحيد البلاد، متعهدًا بمحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم حلفاؤه، إذا استدعى الأمر.

مجازر في سواحل سوريا

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، أوضح الشرع أن الأيام الأربعة الماضية شهدت اشتباكات عنيفة بين العلويين والسلطات السنية الإسلامية الجديدة في سوريا، ملقيًا باللوم على الجماعات المؤيدة للأسد والمدعومة خارجيًا في تأجيج العنـ ـف، لكنه أقرّ بوقوع عمليات قتل انتقامية لاحقًا.

واصلت إسرائـ ـيل الاعتـ ـداء علي سيادة سوريا إلى جانب فضلًا عن توغله في الأراضي السورية، وأعلن الجيش الإسرائـ ـيلي، اليوم الثلاثاء، قصـ ـف مقرات عسـ ـكرية ومواقع بها أسـ ـلحة جنوبي سوريا.

إسرائـ ـيل تقصف مقرات عسـ ـكرية جنوبي سوريا

قال الجيش الإسرائـ ـيلي إنه استهدف أيضًا أجهزة رادار ومراقبة تستخدم في عمليات التقييم الاستخباراتي الجوي في جنوب سوريا، فيما لم ترد تقارير على الفور عن وقوع خسائر بشرية.

وفي نفس الصدد، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المقاتلات الحـ ـربية الإسرائـ ـيلية شنت عدة ضـ ـربات جوية استهدفت مواقع عسـ ـكرية لقوات نظام الأسد في منطقة قطنا

اقرأ أيضًا

أبرز بنود اتفاق اندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة في سوريا

تفاصيل استهداف الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي محيط مطار خلخلة في السويداء