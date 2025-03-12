أبرز بنود اتفاق اندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة في سوريا

مازال الاتفاق الذي وقعته الرئاسة السورية والذي يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، يحظي باهتمام إعلامي كبير.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاتفاق الذي ينص على اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا، وأبرز بنوده.

تفاصيل اتفاق اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا

تم توقيع الاتفاق الذي ينص على اندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة في سوريا بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

سوريا

دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في سوريا ضمن إدارة الدولة السورية

وأكد بيان الرئاسة السورية أنه وفقًا للاتفاق الذي ينص على اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا، فسيتم دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، ووفقًا للاتفاق يتعين أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيقه بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

ما هي بنود اتفاق اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا؟

وينصّ اتفاق اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا الذي نشرته الرئاسة السورية على قناتها في "التلجرام" على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

كما نص اتفاق اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا علي أن لمجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

وينص اتفاق اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا علي وقف إطـ ـلاق النـ ـار على كافة الأراضي السورية.

كما نص اتفاق اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا علي دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

ويتضمن اتفاق اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.

وأكد اتفاق اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

وشدد اتفاق اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا علي رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

رئيس سوريا

ونص اتفاق اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا علي عمل وسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

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