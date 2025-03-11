تفاصيل استهداف الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي محيط مطار خلخلة في السويداء

شنت طائرات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي اليوم الثلاثاء، غـ ـارة جوية على محيط مطار خلخلة العسـ ـكري بريف السويداء، ويأتي ذلك في ظل استمرار إسرائـ ـيل في استهداف عدة مواقع عسـ ـكرية في جنوب سوريا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الغـ ـارة الجوية التي شنتها طائرات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي اليوم الثلاثاء علي ريف السويداء بالتزامن مع استمرار توغل القوات الإسرائـ ـيلية في الأراضي السورية.

تفاصيل الغـ ـارة الجوية التي شنتها إسرائـ ـيل علي ريف السويداء

وأكد مصادر سورية أن الغـ ـارة الجوية التي شنتها طائرات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي اليوم الثلاثاء علي ريف السويداء تأتي بعد ساعات من الغـ ـارات التي نفذتها إسرائـ ـيل الليلة الماضية حيث استهدفت مواقع عسـ ـكرية في محافظة درعا جنوب سوريا.

الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

أبرز ما استهدفه القصـ ـف الإسرائـ ـيلي علي ريف السويداء

وأشارت المصادر إلى أن القصـ ـف الإسرائـ ـيلي استهدف الفوج 89 في جباب واللواء 12 في مدينة إزرع، كما شنت مقـ ـاتلات الاحتـ ـلال أربع غـ ـارات على اللواء 90 في ريف القنيطرة، مما أدى إلى تدمـ ـير كتيبة دبابات وبعض الأسـ ـلحة الموجودة في الموقع.

وفي نفس الصدد، قالت القناة 14 العبرية إن طائرات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي هاجـ ـمت شمال درعا في جنوب سوريا مضيفة أن الغـ ـارات استهدفت مواقع تابعة لـ الجيش السوري من بينها مستودعات أسـ ـلحة ورادارات ودبابات ومدافع حاول المتمردون السيطرة عليها، وفق تعبيرها.

الطائرات الإسرائـ ـيلية أغارت على رادارات في جنوب سوريا

وفي السياق ذاته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتـ ـلال، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة إكس أن الطائرات الإسرائـ ـيلية أغارت على رادارات ووسائل رصد تُستخدم في بلورة صورة استخبارية جوية في جنوب سوريا.

وادّعى أن وجود هذه الوسائل في جنوب سوريا يشكل تهـ ـديداً لـ إسرائـ ـيل، وأن استهداف هذه المواقع يهدف إلى إزالة التهـ ـديدات المستقبلية.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت سوريا تصعيداً إسرائيلياً ملحوظاً، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت عدة مواقع، تزامناً مع استمرار التوغلات البرية الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة.

الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يبني قواعد عسـ ـكرية في سوريا

وتعمل قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي على بناء قواعد عسـ ـكرية جديدة تمتد من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك، حيث يتم تجهيز هذه المواقع بالبنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والمرافق السكنية لعناصرها، إلى جانب شق طرق تصل إلى الحدود السورية.

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