تفاصيل قصـ ـف إسرائـ ـيل مقار عسـ ـكرية جنوبي سوريا

واصلت إسرائـ ـيل الاعتـ ـداء علي سيادة سوريا إلى جانب فضلًا عن توغله في الأراضي السورية، وأعلن الجيش الإسرائـ ـيلي، اليوم الثلاثاء، قصـ ـف مقرات عسـ ـكرية ومواقع بها أسـ ـلحة جنوبي سوريا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل شن إسرائـ ـيل قصـ ـف عنـ ـيف علي مقرات عسـ ـكرية ومواقع بها أسـ ـلحة جنوبي سوريا.

إسرائـ ـيل تقصف مقرات عسـ ـكرية جنوبي سوريا

قال الجيش الإسرائـ ـيلي إنه استهدف أيضًا أجهزة رادار ومراقبة تستخدم في عمليات التقييم الاستخباراتي الجوي في جنوب سوريا، فيما لم ترد تقارير على الفور عن وقوع خسائر بشرية.

سوريا

المقاتلات الحـ ـربية الإسرائـ ـيلية تستهدف مواقع عسـ ـكرية لقوات نظام الأسد

وفي نفس الصدد، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المقاتلات الحـ ـربية الإسرائـ ـيلية شنت عدة ضـ ـربات جوية استهدفت مواقع عسـ ـكرية لقوات نظام الأسد في منطقة قطنا جنوبي سوريا.

إسرائـ ـيل تستهدف الأراضي السورية 23 مرة منذ بداية 2025

وعلي الجانب الآخر، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2025، 23 مرة استهدفت فيها إسرائـ ـيل الأراضي السورية، 21 منها جوية و2 برية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضـ ـربات أسفرت عن إصابة وتدمـ ـير نحو 22 هدفًا ومستودعات للأسـ ـلحة والذخـ ـائر ومقرات ومراكز وآليات.

ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر من العام الماضي، شنت إسرائـ ـيل على سوريا غـ ـارات عدة دمـ ـرت خلالها معظم قدرات الجيش السوري.

إسرائـ ـيل تتقدم عدة كيلومترات في المنطقة العازلة

كما تقدمت القوات الإسرائـ ـيلية عدة كيلومترات في المنطقة العازلة بين البلدين، واستقرت على جبل الشيخ المطل على دمشق.

وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: سوريا هي موطن لآلاف من عناصر حركتي حماس والجهاد

وعلي الجانب الآخر، وجه وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي جدعون ساعر رسائل نارية تتعلق بسوريا، قائلًا إن سوريا هي موطن لآلاف من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين يسعون إلى إشعال حدودنا وخلق جبهة إضافية ضد إسرائـ ـيل.

وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي يدعو أوروبا إلى إدانة حكام سوريا الإسلاميين

ودعا وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي، خلال لقائه نائب رئيس وزراء لوكسمبورج، ووزير خارجيتها كزافييه بيتيل، أوروبا إلى إدانة حكام سوريا الإسلاميين، قائلا إن على أوروبا أن تعلن موقفها بصوت عال وواضح بشأن عمليات القـ ـتل الجماعي للمدنيين العلويين والمسيحيين في سوريا.

وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: مصممون علي منع أي اشتـ ـباكات علي حدودنا

وقال وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: "أننا مصممون على منع حدوث ما شهدناه هذا الأسبوع في سوريا على حدودنا"، في إشارة إلى الاشتـ ـباكات الأخيرة.

وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: لن نسمح بتشكيل تهـ ـديد جهادي على حدودنا مع سوريا

وأضاف وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: "سوريا هي موطن لآلاف عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين يسعون إلى إشعال حدودنا وخلق جبهة إضافية ضد إسرائيل، نحن مصممون على منع تكرار أحداث 7 أكتوبر على جميع الجبهات"، ومتابعًا": "لن نسمح بتشكيل تهـ ـديد جهادي على حدودنا مع سوريا".

جدعون ساعر

وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي يحذر من النظام السوري برئاسة الشرع

وحذر وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي قيادات أوروبية بشكل متكرر من النظام السوري الجديد برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، واصفًا الحكومة السورية الجديدة في دمشق بأنها "جهاديون ببدلات".

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