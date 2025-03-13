الإدارة السورية الجديدة تمنع قواتها من دخول مناطق سيطرة ميلشيا قسد

أعلنت وسائل إعلام سورية، الأربعاء، أن الحكومة منعت قواتها من التوجه لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الوقت الراهن المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



القرار جاء لمنع أي حوادث فردية



ونقل “تلفزيون سوريا” عن مصدر مطلع إن الحكومة السورية قد أصدرت تعميماً، يمنع توجه المقاتلين إلى مناطق "قسد" حالياً.

و أضاف المصدر إن ذلك القرار جاء تلافياً "حدوث تصرفات فردية".

و أوضح المصدر أن التعميم سيستمر حتى تنفيذ اتفاق تسليم مؤسسات الدولة، وانخراط "قسد" في الحكومة بشكل كامل.



وكان الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية، أحمد الشرع، قد وقع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية" قسد" مظلوم عبدي، الاثنين، إتفاقاً لدمج كافة المؤسسات التابعة للميلشيات الكردية تحت لواء الدولة السورية.

بنود الإتفاق

ونشرت الرئاسة السورية بياناً موقع من الطرفين أوضحت فيه أنه تم الإتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

وتشمل بنود الإتفاق مايلي :

ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي.

الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.

دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية.

دعم الدولة السورية في مواجهة بقايا نظام الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها.

رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية قد أكد في وقت سابق "قسد" مظلوم عبدي، على ترحيبه بضمّ قواته إلى الجيش الذي تعمل السلطات الجديدة في دمشق على تشكيله

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