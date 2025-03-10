الرئاسة السورية تعلن عن تشكيل لجنة لحفظ السلم الأهلي و المجتمعي

أعلنت الرئاسة السورية في بيان ، مساء الأحد، تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



تشكيل لجنة لحفظ السلم الأهلي و إعلاء مصلحة الوطن

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة السورية إنه "إستناداً للمصلحة الوطنية العليا، و إلتزاماً بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري، فإننا في رئاسة الجمهورية العربية السورية نقرر تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي".



و أضاف البيان"يُناط باللجنة مهمة التواصل المباشر مع أهالي الساحل السوري للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن حماية أمنهم و إستقرارهم".



وأوضح البيان أن اللجنة ستعمل أيضاً على "العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة".



الشرع : نواجه خطر إندلاع الحرب الأهلية



بدوره فقد أكد الرئيس السوري في المرحلة الإنتقالية، أحمد الشرع، في كلمة مسجلة أُذيعت ، مساء الأحد، إن بلاده تقف في مواجهة محاولات لجرها إلى حرب أهلية .



و أضاف الشرع أن "سوريا ستظل موحدة ولن نسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي".



وتابع : "النظام البائد خلف جراحا عميقة.. وعلينا أن نكون أقوياء في وجه من يحاول جر البلاد إلى حرب أهلية".

وشدد : "لن نتسامح مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم".

و أضاف : "نؤكد أننا سنحاسب كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولة".



كما شدد الشرع على تجريم "أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون بلادنا"، مبرزا "مصممون على المضي قدما نحو المستقبل الذي يليق بشعبنا".



تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة

هذا وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في وقت سابق من ، الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة لكشف ملابسات الأحداث التي وقعت في الساحل، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، و أسفرت عن عدد من القتلى و الجرحى.

و أوضحت الرئاسة في بيان نشر على حسابها في تليجرام إن رئيس الجمهورية قرر "تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري".

و أكد البيان أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص.

وأضاف البيان: "من مهامها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمؤسسات ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها".

وشدد القرار الرئاسي على ضرورة "تعاون جميع الجهات الحكومية المعنية مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها".

وختم: "يحق للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار".

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