تفاصيل.. نجل فنان شهير في قبضة النيابة بتهمة التسبب في إصابة موظف بشركة الكهرباء

وصل منذ قليل نجل فنان شهير إلى نيابة كرداسة لسماع أقواله في حادث سير تسبب في إصابة موظف بشركة الكهرباء، والحادث وقع أسفل محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، حيث اصطدمت السيارة التي كان يقودها نجل الفنان الشهيرة بدراجة نارية كان يستقلها الموظف "وائل. س" أثناء تأديته عمله.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفاصيل الحادث من وجهة نظر المجني عليه

وفقا للمجني عليه، الذي أدلى بأقواله في محضر الشرطة، كان يعمل محصلًا عندما تفاجأ بسيارة يقودها نجل الفنان الشهيرة تصدمه بشكل مفاجئ، مما أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته بكسور في ساقه اليسرى، كما أوضح أنه كان يحمل مبلغًا ماليًا قدره 150 ألف جنيه، وهي أموال تخص الشركة التي يعمل بها في تلك اللحظة.

موقف المتهم بعد الحادث

في أثناء التحقيقات، ذكر المجني عليه أن المتهم توقف بعد وقوع الحادث، ونقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، كما أكد أنه حاول إقناعه بعدم تحرير محضر بالواقعة، متعهدًا بتحمل جميع نفقات العلاج وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به ،إلا أن المجني عليه أكد أن المتهم لم يعد للتواصل معه بعد مغادرته المستشفى ولم يسدد أي من المبالغ التي وعد بها.

التقرير الطبي وتداعيات الإصابة

خلال التحقيقات، قدم المجني عليه تقريرًا طبيًا يظهر أنه تعرض لكسور في ساقه اليسرى، وخضع لعملية جراحية دقيقة لتركيب شرائح ومسامير، وهذه الإصابة أثرت بشكل كبير على قدرته على الحركة وأدت إلى تراجع أدائه الوظيفي بشكل ملحوظ.

الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية

أثناء التحقيقات، طالب محامي المجني عليه بتفريغ كاميرات المراقبة في موقع الحادث وتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة، كما طلب إجراء تحليل للدم المتهم ليتأكد إذا كان تحت تأثير مواد مخدرة أو كحولية وقت وقوع الحادث.

واستمع فريق النيابة أيضًا إلى شهادة شقيق المجني عليه الذي أكد أن نجل الفنان لم يتحمل أي نفقات علاج، وأنهم اضطُروا لنقل المجني عليه إلى مستشفى حكومي تابع للتأمين الصحي بعد أن تجاهل المتهم وعوده.

التحقيقات مستمرة في القضية

النيابة العامة تواصل استكمال التحقيقات في الحادث، حيث ستستمع إلى المزيد من الشهود وتطلب تحريات المباحث حول الوقائع، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

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