رضيع كرداسة ينهي حياته بالماء المغلي.. والأم في حالة انهيار

رضيع كرداسة .. يعد لعب الأطفال خطرا في بعض الأحيان، هذا ما حدث مع رضيع كرداسة والذي غافل والدته حينما كانت تعد طعام الإفطار، ليبدأ في اللعب دون وعي منه، ولا تلقي الأم بالا لما يفعله الطفل، معقد أنه بذلك يريحها من عذاب يومه.

الموجز ترصد التفاصيل.

رضيع كرداسة يسقط الماء الساخن فوق نفسه

الأم تندمج في الطعام وتحضيراته فآذان المغرب على وشك البدء، ولكن فجأة وبدون مقدمات سمعت صراخ طفلها يشق سكون المنزل، لتجد الماء الساخن والذي كان على النار يغلي قد ووقع فوق الطفل.

أخذت الأم الطفل بسرعة وأصبحت تجري كالمجنونة في الشارع بطفلها، ولكن القادر لم يمهل الطفل أوقات إضافية، وتوفي قبل أن تذهب به إلى المستشغى.

رضيع كرداسة

بلاغ بمصرع رضيع كرداسة

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث كرداسة المقدم محمد سعودي، مفاده مصرع رضيع كرداسة أثناء لهوه داخل شقته وسقوط الماء المغلي عليه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة والوقوف على ملابساتها،

وكشفت التحريات الأولية عن أن رضيع كرداسة كان يبلغ من العمر عاما ونصف العام، وأثناء لهوه وتغافل أمه عنه، أسقط رضيع كرداسة الماء الاخن فوقه، الأمر الذي أسفر عن إصابته بحروق خطيرة جدا، أدت إلى وفاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إلقاء القبض على الكهربائي المتهم بهتك عرض طفل أكتوبر

وفي سياق مختل كانت مباحث أكتوبر التابعة لمديرية أمن الجيزة محافظة الجيزة، قد أحكمت الكمائن لتتمكن من إلقاء القبض على الكهربائي المتهم بالتحرش بطفل في نطاق القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بلاغ بهتك عرض كهربائي لـ طفل أكتوبر

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث أكتوبر أول المقدم محمد راغب، مفاده ورود بلاغ من والد طفل أكتوبر يتهم فيه "محمد. م"، البالغ من العمر 40 عاما، ويعمل كهربائي، بأنه استغل حداثة سن نجله، وخدعه بوجود والديه في مكان ما، فضلا عن شراء الحلوى له.

أغراه بالحلوى وهتك عرضه بالتهديد

وتابع والد طفل أكتوبر أن المتهم هدد الولد ما إن حاصره بالقوة، وخلع عنه ملابسه وهتك عرضه، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات وإحكام الكمائن للقبض على المتهم بالتحرش بـ طفل أكتوبر.

قرار النيابة العامة

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم استدرج طفل أكتوبر، والذي يبلغ من العمر 8 سنوات، حيث كان يسير الطفل في الشارع بمفرده، وأقنعه بشراء حلوى له، ثم أخذه إلى شقته وحيما حاول الطفل الصراخ، هدده المتهم، حيث قام بتجريده من ملابسه والتحرش به، وتولت النيابة التحقيق في القضية.

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