بعد إثارتها الجدل بسبب محمد عبد المنصف.. من هي إيمان الزيدي؟

تصدر اسم الفنانة إيمان الزيدي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها انفصالها عن محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل، خاصة في ظل زواجه المعروف من الفنانة لقاء الخميسي منذ أكثر من عقدين، ويرصد الموجز التفاصيل.

انفصال إيمان الزيدي ومحمد عبد المنصف يشعل الجدل

أعلنت إيمان الزيدي خبر انفصالها عبر منشور مختصر على حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، أكدت خلاله أن الانفصال جاء بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات، بحسب وصفها، وهو ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة، وتوقيتها، وتفاصيلها.

وكتبت إيمان الزيدي:

"بعد زواج شرعي دام 7 سنوات، أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف".

المنشور سرعان ما انتشر على نطاق واسع، وتسبب في حالة من الجدل الكبير بين المتابعين.

من هي إيمان الزيدي؟

إيمان الزيدي ممثلة شابة شاركت في عدد محدود من الأعمال الفنية، ما جعل اسمها غير متداول بكثرة قبل هذه الأزمة. ورغم قلة رصيدها الفني، فإنها ظهرت في أعمال معروفة نسبيًا في الدراما والسينما.

أبرز الأعمال الفنية لإيمان الزيدي

شاركت إيمان الزيدي في مجموعة من الأعمال، من أبرزها:

مسلسل ساحرة الجنوب بجزأيه الأول والثاني، بطولة الفنانة حورية فرغلي، وعُرض عامي 2015 و2016.

بجزأيه الأول والثاني، بطولة الفنانة حورية فرغلي، وعُرض عامي 2015 و2016. مسلسل مليكة ، وشاركها البطولة عدد من النجوم، من بينهم دينا الشربيني.

، وشاركها البطولة عدد من النجوم، من بينهم دينا الشربيني. فيلم طلق صناعي، بطولة حورية فرغلي وماجد الكدواني، وهو من أبرز تجاربها السينمائية.

زواج محمد عبد المنصف من لقاء الخميسي

يُذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي منذ أكثر من 21 عامًا، ولديهما ابنان هما أدهم وآسر، ولم يسبق لهما الإعلان عن أي أزمات أو خلافات زوجية طوال سنوات الزواج، ما زاد من حدة الجدل بعد بيان إيمان الزيدي.

لقاء الخميسي تكشف عن مشروعها الغنائي

في سياق متصل، كانت الفنانة لقاء الخميسي قد كشفت مؤخرًا عن نيتها دخول مجال الغناء، مؤكدة خلال تصريحات تلفزيونية أنها تمتلك شغفًا كبيرًا بالغناء، وتعمل حاليًا على اختيار كلمات وألحان مناسبة لتكون انطلاقتها قوية ومدروسة.

آخر أعمال لقاء الخميسي المسرحية

شاركت لقاء الخميسي مؤخرًا في العرض المسرحي «الملك وأنا»، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، وحقق العرض تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور.

بهذا يظل اسم إيمان الزيدي حاضرًا بقوة في المشهد الفني والإعلامي، ليس فقط بسبب أعمالها، ولكن بسبب الأزمة التي وضعتها في صدارة التريند، وسط تساؤلات لا تزال مفتوحة حول كواليس القصة كاملة.