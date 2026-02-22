موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان

يحرص المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية على معرفة موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22 فبراير 2026، الموافق رابع أيام شهر رمضان المبارك، لما تمثله صلاة الفجر من أهمية خاصة في حياة المسلم، خصوصًا في الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه الحسنات وتُفتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويتصدر البحث عن أذان الفجر اليوم مؤشرات الاهتمام، نظرًا لارتباطه بموعد الإمساك عن الطعام والشراب وبداية الصيام، إضافة إلى كونه بداية يوم جديد بالطاعة والذكر.

فضل صلاة الفجر وأهميتها في رمضان

تُعد صلاة الفجر من أعظم الصلوات شأنًا، فهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل والنهار، وهي علامة فارقة بين الإخلاص والفتور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".

ويزداد فضل صلاة الفجر في رمضان لما فيه من مجاهدة للنفس وحرص على الطاعة رغم مشقة الصيام والسهر، كما أن الاستيقاظ لصلاة الفجر يعزز الانضباط والالتزام، فالصلاة في وقتها تعلم المسلم قيمة النظام والدقة، إذ جعل الله لكل صلاة وقتًا محددًا لا يجوز التفريط فيه.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات

بحسب التوقيت المحلي الصادر عن الهيئة العامة للمساحة، جاءت مواقيت أذان الفجر اليوم الأحد في عدد من المحافظات على النحو التالي:

موعد أذان الفجر في القاهرة: 5:02 صباحًا

5:02 صباحًا موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 5:07 صباحًا

5:07 صباحًا موعد أذان الفجر في أسوان: 4:54 صباحًا

4:54 صباحًا موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:58 صباحًا

ويُراعى فروق التوقيت بين المحافظات تبعًا للموقع الجغرافي لكل مدينة، ما يؤدي إلى اختلاف بسيط في موعد رفع الأذان من محافظة لأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد في مصر

إلى جانب أذان الفجر، جاءت مواقيت الصلاة اليوم في بعض المحافظات كالتالي:

القاهرة

الفجر: 5:02 ص

الظهر: 12:08 م

العصر: 3:22 م

المغرب: 5:49 م

العشاء: 7:06 م

الإسكندرية

الفجر: 5:07 ص

الظهر: 12:14 م

العصر: 3:27 م

المغرب: 5:53 م

العشاء: 7:11 م

أسوان

الفجر: 4:54 ص

الظهر: 12:02 م

العصر: 3:20 م

المغرب: 5:48 م

العشاء: 7:01 م

الأذان وإظهار شعائر الإسلام

يُعد الأذان فرض كفاية على الرجال، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهو من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. ويأتي أذان الفجر تحديدًا ليوقظ القلوب قبل الأبدان، داعيًا إلى الصلاة والفلاح في وقت السكون والهدوء.

كما أن الالتزام بالصلاة في وقتها، خاصة الفجر، ينعكس على سلوك المسلم في حياته اليومية، فيتعلم النظام والنظافة والطهارة، إذ إن من شروط صحة الصلاة الطهارة الكاملة للبدن والثياب والمكان.

صلاة الفجر وبداية يوم عامر بالطاعة

الحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها يمنح المسلم دفعة إيمانية قوية لبداية يومه، خصوصًا في رمضان، حيث يجتمع شرف الزمان مع فضل العبادة. كما أن أداء الصلاة في جماعة يعزز روح المحبة والتراص ووحدة الصف، وهي معانٍ يحتاجها المجتمع في كل وقت.

ومع حلول رابع أيام رمضان، يبقى موعد أذان الفجر اليوم من أهم المواقيت التي يترقبها الصائمون يوميًا، استعدادًا ليوم جديد من الصيام والقيام وطلب المغفرة، سائلين الله القبول وحسن العمل.