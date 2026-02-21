ننشر مواقيت الصلاة اليوم السبت21 فبراير 2026 حسب التوقيت المحلي لكل مدينة
يعتبر أداء الفروض الخمسة واجبًا على كل مسلم، لذا فإن البحث عن مواقيت الصلاة يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المسلمين.
في هذا التقرير، يعرض موقع ” الموجز ” مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 فبراير 2026 في القاهرة وبعض محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة مفصلة حسب المناطق الجغرافية في مصر:
🔹 القاهرة الكبرى
القاهرة: الفجر 5:12 ص، الظهر 12:09 م، العصر 3:28 م، المغرب 5:52 م، العشاء 7:08 م.
الجيزة: الفجر 5:13 ص، الظهر 12:09 م، العصر 3:28 م، المغرب 5:52 م، العشاء 7:08 م.
القليوبية: الفجر 5:11 ص، الظهر 12:08 م، العصر 3:27 م، المغرب 5:51 م، العشاء 7:07 م.
🔹 الوجه البحري والساحل الشمالي
الإسكندرية: الفجر 5:16 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:31 م، المغرب 5:56 م، العشاء 7:12 م.
مطروح: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:25 م، العصر 3:41 م، المغرب 6:06 م، العشاء 7:22 م.
البحيرة: الفجر 5:14 ص، الظهر 12:11 م، العصر 3:29 م، المغرب 5:54 م، العشاء 7:10 م.
🔹 إقليم الدلتا
المنصورة: الفجر 5:11 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:26 م، المغرب 5:50 م، العشاء 7:06 م.
طنطا: الفجر 5:12 ص، الظهر 12:08 م، العصر 3:27 م، المغرب 5:51 م، العشاء 7:07 م.
الزقازيق: الفجر 5:10 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:25 م، المغرب 5:49 م، العشاء 7:05 م.
🔹 مدن القناة وسيناء
الإسماعيلية: الفجر 5:08 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:23 م، المغرب 5:47 م، العشاء 7:03 م.
السويس: الفجر 5:07 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:22 م، المغرب 5:46 م، العشاء 7:02 م.
العريش: الفجر 5:02 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:18 م، المغرب 5:42 م، العشاء 6:58 م.
🔹 الوجه القبلي (الصعيد)
الفيوم: الفجر 5:14 ص، الظهر 12:10 م، العصر 3:29 م، المغرب 5:53 م، العشاء 7:09 م.
أسيوط: الفجر 5:13 ص، الظهر 12:09 م، العصر 3:30 م، المغرب 5:54 م، العشاء 7:09 م.
سوهاج: الفجر 5:12 ص، الظهر 12:08 م، العصر 3:29 م، المغرب 5:53 م، العشاء 7:08 م.
قنا: الفجر 5:08 ص، الظهر 12:05 م، العصر 3:26 م، المغرب 5:50 م، العشاء 7:05 م.
أسوان: الفجر 5:05 ص، الظهر 12:02 م، العصر 3:24 م، المغرب 5:48 م، العشاء 7:02 م.
🔹 مدن البحر الأحمر
الغردقة: الفجر 5:06 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:21 م، المغرب 5:45 م، العشاء 7:00 م.
مرسى علم: الفجر 5:04 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:20 م، المغرب 5:44 م، العشاء 6:59 م.
إذا رغبت في إضافة محافظة معينة غير مذكورة، أخبرني بها وسأدرجها بنفس التنسيق.
- شروط صحة الصلاة :
- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.
- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.
- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.
- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.
- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.
فضل وأهمية صلاة الجماعة:
تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.