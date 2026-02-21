انخفاض الحرارة وشبورة كثيفة ورياح نشطة تضرب أجواء مصر السبت المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت 21 فبراير 2026، الموافق 3 رمضان، مشيرة إلى حدوث تغيرات واضحة في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول تدريجيًا إلى أجواء دافئة مائلة للحرارة نهارًا، قبل أن تعود البرودة القارسة مجددًا خلال الليل، ما يستوجب ارتداء ملابس ثقيلة خاصة في فترتي الصباح والمساء.



شبورة مائية كثيفة وتحذيرات لقائدي المركبات



وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد تكوّن شبورة مائية كثيفة تبدأ من الساعة الثانية فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، وتغطي مناطق واسعة تشمل القاهرة الكبرى، وشمال البلاد، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وقد تصل كثافة الشبورة في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الأمر الذي يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط للرياح وفرص أمطار خفيفة غرب البلاد



وأشارت التوقعات إلى نشاط متقطع للرياح على عدد من المناطق، بالتزامن مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب الجمهورية، خاصة في مناطق السلوم ومطروح.

كما تظهر سحب منخفضة على شمال البلاد وتمتد حتى القاهرة الكبرى، وقد يصاحبها رذاذ خفيف دون تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المناطق



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:



القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 درجة، الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة، الصغرى 11 درجة

شمال الصعيد: العظمى 23 درجة، الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة، الصغرى 11 درجة



الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين



ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل مستمر. كما شددت على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة المرورية، خاصة في أوقات الشبورة الكثيفة، لضمان سلامة المواطنين أثناء التنقل على الطرق المختلفة.