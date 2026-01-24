طقس السبت في مصر شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحية والصغرى بالقاهرة 12

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت 24 يناير 2026، طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة نهارًا، قبل أن تعاود الانخفاض الحاد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

- شبورة مائية وتحذيرات مرورية

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لاسيما الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولًا إلى شمال الصعيد ووسط سيناء، ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

- أمطار خفيفة ونشاط للرياح

كما أشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى مناطق من حلايب وشلاتين، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة، قد يثير أتربة عالقة ببعض المناطق خلال ساعات النهار.

- درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 21 درجة، الصغرى 12 درجة.

الإسكندرية: العظمى 20 درجة، الصغرى 12 درجة.

مطروح: العظمى 19 درجة، الصغرى 11 درجة.

سوهاج: العظمى 23 درجة، الصغرى 8 درجات.

قنا: العظمى 23 درجة، الصغرى 10 درجات.

أسوان: العظمى 25 درجة، الصغرى 12 درجة.

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

اقرأ أيضًا:

طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة



تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين